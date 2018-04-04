Ещё
Фестиваль концептуальной моды и дизайна в Москве: где, когда и как это будет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль концептуальной моды и дизайна в Москве: где, когда и как это будет 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Что же ждет тебя, когда ты вступишь на улочки этого города моды?
Во-первых, прогуливаясь по фестивалю, ты попадешь в атмосферу абсолютно единую по духу, где с одной стороны тебя ждет исключительный выбор, а с другой — абсолютно гармоничная и целостная атмосфера, где возможно не только преобразиться полностью, но и пообщаться напрямую с творцами, создающими целые истории.
Во-вторых, тебе не придется тратить кучу времени, чтобы создать крутой образ. Ведь на площадке ты найдешь и вижистов, и стилистов, и модельеров. Запоминай адреса!
Fashion Avenue— улочка, на которую смогут попасть избранные. Начиная с 16:00 и каждый час, здесь будут проходить модные показы от дихайнеров-участников Concept Market. Завершится вечер гала-показом, главными героями которого станут не только модели, но и друзья проекта — звезды, блогеры, представители fashion-индустрии, люди, которые поддерживают современную концептуальную моду.
Милый квартал Beauty place— рай для настоящих девочек и всех тех, кто неровно дышыт к индустрии красоты. Любой желающий сможет совершенно бесплатно преобразиться, примерив на себе новый образ. Профессиональные стилисты и визажисты прийдут на помощь модницам, а модников будут ждать супер крутые барберы.
А расслабиться после шопинга и набраться сил ты сможеешь в массажном переулке Lay backили в специальном Lounge level, где можно будет в спокойной обстановке отдохнуть, а также сфотографироваться в городской фото-будке.
И еще раз напомним все пароли и явки:
Где: Gipsy, Болотная набережная, 3/2  Когда: 15 апреля
Во сколько: 12.00 — 00.00  Встречаемся на фестивале!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Фото: пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
Тест: умеешь ли ты шутить? Сын Сергея Лазарева очень трогательно поздравил его с днем рождения Дорогу талантам: Регина Тодоренко теперь работает вместе с Бастой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странное поведение телеведущих озадачило уфологов40
Доказательства внеземного происхождения пирамид55
Рай перфекциониста: 12 примеров идеального мира
Самое длинное существо на Земле нашли под водой1
Тест: выживете ли вы в открытом море?34
Видео
01:38
Странное поведение телеведущих озадачило уфологов
Безумный мир
01:26
В Архангельской области заметили снежного человека
Безумный мир
00:51
«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией
Безумный мир
00:58
Найден самый полный скелет тиранозавра
Вещи
03:09
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Безумный мир
01:46
Японкам предложили купить воображаемого охранника
Вещи
13:43
На Марсе, возможно, обнаружили животных
Безумный мир
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение