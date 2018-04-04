Фестиваль концептуальной моды и дизайна в Москве: где, когда и как это будет

Что же ждет тебя, когда ты вступишь на улочки этого города моды?

Во-первых, прогуливаясь по фестивалю, ты попадешь в атмосферу абсолютно единую по духу, где с одной стороны тебя ждет исключительный выбор, а с другой — абсолютно гармоничная и целостная атмосфера, где возможно не только преобразиться полностью, но и пообщаться напрямую с творцами, создающими целые истории.

Во-вторых, тебе не придется тратить кучу времени, чтобы создать крутой образ. Ведь на площадке ты найдешь и вижистов, и стилистов, и модельеров. Запоминай адреса!

Fashion Avenue— улочка, на которую смогут попасть избранные. Начиная с 16:00 и каждый час, здесь будут проходить модные показы от дихайнеров-участников Concept Market. Завершится вечер гала-показом, главными героями которого станут не только модели, но и друзья проекта — звезды, блогеры, представители fashion-индустрии, люди, которые поддерживают современную концептуальную моду.

Милый квартал Beauty place— рай для настоящих девочек и всех тех, кто неровно дышыт к индустрии красоты. Любой желающий сможет совершенно бесплатно преобразиться, примерив на себе новый образ. Профессиональные стилисты и визажисты прийдут на помощь модницам, а модников будут ждать супер крутые барберы.

А расслабиться после шопинга и набраться сил ты сможеешь в массажном переулке Lay backили в специальном Lounge level, где можно будет в спокойной обстановке отдохнуть, а также сфотографироваться в городской фото-будке.

И еще раз напомним все пароли и явки:

Где: Gipsy, Болотная набережная, 3/2 Когда: 15 апреля

Во сколько: 12.00 — 00.00 Встречаемся на фестивале!

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Фото: пресс-служба