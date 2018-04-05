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Ученый рассказал, почему смерти на самом деле нет
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Ученый рассказал, почему смерти на самом деле нет 

Anews 1 час назад
Фото: ANEWS
Известный ученый из Америки, профессор Роберт Ланца, не так давно представил миру свою теорию о том, что на самом деле смерти просто не существует. Декан рассказал, что согласно его теории человек лишь покидает этот мир и переходит в параллельный и по сути смерть представляет собой лишь иллюзию человеческого сознания.
По словам профессора Ланца, понятие смерти связано с особенностями сознания. И на самом деле сознание человека не угасает, когда мы умираем, а продолжает работать. Однако работает оно уже в другом мире. Роберт Ланца зарекомендовал себя как исследователь в области изучения стволовых клеток и экспериментам по клонированию исчезающих видов животных. Но несколько лет назад Ланца решил изменить вектор своего научного интереса и увлекся физикой и квантовой областью.
Согласно утверждениям Роберта, смерть является лишь иллюзией человеческого сознания. "Люди часто сопоставляют себя и свое тело: по их мнению если оно умрет, то и они умрут вместе с ним. Но сознание способно существовать вне времени и пространства. "
Способность человеческого сознания находиться где угодно согласуется с основами квантовой механики. Человеческое сознание по своей сути является лишь видом энергии, которая не может исчезнуть или уничтожиться: она лишь может видоизменяться и трансформироваться.
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