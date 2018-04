Фантастика Спилберга и хоррор Содерберга: что смотреть в кино 

«Первому игроку приготовиться»

Беспилотники, технология блокчейна, роботы, похожие на людей, — что дальше? Стивен Спилберг предлагает свою версию недалекого будущего: в 2045 году люди могут сбегать из серых будней в мир виртуальной реальности благодаря компьютерной игре OASIS. Ее создатель-миллиардер оставил завещание — все его состояние получит игрок, которому удастся найти цифровое пасхальное яйцо. Подросток Уэйд Уоттс принимает вызов и бросается на поиски заветного приза.

Впрочем, будущее в новом фильме Спилберга не такое уж фантастическое и незнакомое, как раз наоборот. В картине «Первому игроку приготовиться» блистательная компьютерная графика сочетается с нежной ностальгией по давно ушедшим восьмидесятым. В саундтреке звучат хиты вроде Take On Me группы A-ha, в диалогах упоминается фильм Джона Хьюза «Клуб „Завтрак“», а часть сцен разворачивается внутри ленты «Сияние» Стэнли Кубрика , воссозданного в виртуальной реальности OASIS.