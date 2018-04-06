Фантастика Спилберга и хоррор Содерберга: что смотреть в кино

«Первому игроку приготовиться»

Беспилотники, технология блокчейна, роботы, похожие на людей, — что дальше? Стивен Спилберг предлагает свою версию недалекого будущего: в 2045 году люди могут сбегать из серых будней в мир виртуальной реальности благодаря компьютерной игре OASIS. Ее создатель-миллиардер оставил завещание — все его состояние получит игрок, которому удастся найти цифровое пасхальное яйцо. Подросток Уэйд Уоттс принимает вызов и бросается на поиски заветного приза.

Впрочем, будущее в новом фильме Спилберга не такое уж фантастическое и незнакомое, как раз наоборот. В картине «Первому игроку приготовиться» блистательная компьютерная графика сочетается с нежной ностальгией по давно ушедшим восьмидесятым. В саундтреке звучат хиты вроде Take On Me группы A-ha, в диалогах упоминается фильм Джона Хьюза «Клуб „Завтрак“», а часть сцен разворачивается внутри ленты «Сияние» Стэнли Кубрика , воссозданного в виртуальной реальности OASIS.

Кстати, «Первому игроку приготовиться» — не первый фильм Спилберга, события которого происходят в 2045 году. В 2002-м вышла картина «Особое мнение» с Томом Крузом

Фильм «Первому игроку приготовиться» можно увидеть в кинотеатрах сети «Москино» с 29 марта.

«Не в себе»

Сойер Валентини — американская трудоголичка лет тридцати — чувствует, что с ней что-то не то: работы невпроворот, вечный стресс, все бесит. Да еще и кажется, что за ней кто-то следит. По здравом размышлении девушка обращается к психотерапевту. А потом просыпается в психиатрической лечебнице. Как здесь оказалась, не помнит, а врачи говорят, что она опасна для окружающих. Таков сюжет нового фильма Стивена Содерберга, премьера которого состоялась на Берлинском кинофестивале. На первый взгляд, ничего удивительного, на ниве психологических триллеров Содерберг уже работал. Но не так: «Не в себе» снят за две недели на камеру современного смартфона, без солидного бюджета и крутых технических средств. По словам режиссера, традиционные объективы и камеры стоили бы дешевле, но кто-то должен был попробовать это сделать.

«Не в себе» можно посмотреть в кинотеатрах «Звезда», «Юность» и «Салют».

«Голодные сердца»

Хроники еще одного безумия. Американец Джуд (Адам Драйвер) и итальянка Мина (Альба Рорвахер) ведут себя немного старомодно: влюбляются с первого взгляда и не успевают оглянуться, как женятся и становятся родителями. И тут начинаются необъяснимые вещи. Оказывается, что Мина одержима странными идеями: считает, что родила ребенка индиго, которого следует кормить семечками и авокадо и не выносить на улицу. Джуд слишком мягкотел, чтобы ей противостоять.

Итальянский режиссер Саверио Костанцо в своих работах продолжает затрагивать тему отчуждения. В 2010 году он снял «Одиночество простых чисел» — драму о судьбе двух аутсайдеров. В «Голодных сердцах» Костанцо запирает главных героев в крошечной квартирке и постепенно сжимает пространство вокруг них, но чем они ближе друг к другу, тем сильнее отталкиваются. А их вечно голодный ребенок становится олицетворением тоски по любви и пониманию.

Картина получила «Золотой глобус», стала участником Международного кинофестиваля в Торонто, а Драйвер и Рорвахер — обладателями кубков Вольпи 71-го Венецианского кинофестиваля.

«Белль и Себастьян»

Жители горной деревушки во Франции начинают охоту на чудовище — так они называют зверя, который повадился воровать овец. Подозрение падает на бездомную собаку пиренейской породы. В ее невиновность верит только маленький мальчик по имени Себастьян — он называет животное ласковым именем Белль (по-французски — «красавица») и решает во что бы то ни стало помешать взрослым убить свою лохматую подругу.

Фильм снят в 2013 году по повести французской писательницы Сесиль Обри. Песни в нем исполнила певица ZAZ . «Белль и Себастьян» — первая часть трилогии, в которую также входят картины «Белль и Себастьян: приключения продолжаются» и «Белль и Себастьян: последняя глава».

«Гамлет»

Монолог «Быть или не быть» звучит в самом начале, Гамлет в футболке с изображением Дэвида Боуи и красных кедах слушает на старом граммофоне Nature Boy Нэта Кинга Коула, Горацио покрыт татуировками, Офелия не выпускает из рук фотоаппарат, а Эльсинор с большим вкусом обставлен винтажной мебелью. Постановка лондонского культурного центра «Барбикан» в 2015 году заставила театральное сообщество возбужденно обсуждать, кажется, давно решенный вопрос о целесообразности переноса в современность классических сюжетов. «Гамлет» стал одним из самых успешных спектаклей за всю историю театра — большая часть билетов была раскуплена за год до премьеры. В кинотеатрах сети «Москино» киноверсию постановки с номинантом на «Оскар» Бенедиктом Камбербэтчем» в главной роли покажут на большом экране.

Увидеть «Гамлета» можно в «Вымпеле» (7 апреля), «Космосе» (18 апреля) и «Спутнике» (22 апреля).