Миллиардер отказался от денег и живет на пособие

В прошлом Дариел Гарнер был одним из богатейших людей Америки, но истинное счастье он обрел, когда стал жить на пособие от государства, проповедовать отказ от капитализма и заниматься фермерством.

О его жизни была написана книга «Будда-миллиардер», которая и пролила свет на необычный и интересный путь бывшего богача. Ривера Сан выпустила книгу «Будда-миллиардер», в которой рассказала о жизни своего возлюбленного во время и после умопомрачительного богатства.

Сейчас бывший миллиардер живет в небольшом доме, занимается домашним хозяйством, получает пособие от государства и призывает отказаться от капитализма. Мужчина вспоминает, что раньше он не ощущал себя таким счастливым, имел лишний вес и буквально не замечал никого вокруг, но однажды решил все изменить. Дениел Гарнер владел 40 прибыльными фирмами на 4 континентах, распоряжался одной из крупнейших агрокомпаний в США, занимался разработкой ПО для американских банков, покупал курорты, парки развлечений и даже целые поля для игры в гольф.

Доходы мужчины фактически исчислялись миллионами, а сейчас, в возрасте 67 лет, он получает 900 долларов в месяц и при этом остается абсолютно счастливым. Гарнер отмечает, что он ежедневно просыпается с ощущением легкости, зная, что у него есть именно та жизнь, которой ему не хватало на протяжении десятилетий.

Он рад общению с природой и простым взаимодействиям с людьми, которых он попросту не замечал, когда был богат. Оказалось, что стимулом для изменения жизни стали слова его доктора, который отметил, что Гарнер не доживет до старости. Простая мечта быть успешным, наслаждаться тихой старостью вместе с красивой женой, отдыхая на собственных курортах, могла быть абсолютно недостижима для Гернера.

Когда он имел статус миллиардера, то весил 166 кг, а неутешительные прогнозы врачей еще больше загнали его в депрессию, по причине чего он начал чрезмерно поглощать еду. Однажды он поехал на очередной курорт, где хозяйка заведения показала его столик и осторожно коснулась плеча, и тогда его осенило, что к богатым людям не принято прикасаться, поскольку их считают отдельной кастой.

Тогда Гарнер понял, что он тоже хочет оставаться любимым и может достичь своей мечты. Для этого потребовалось отказаться от накопленного капитала. Анализируя собственную жизнь, бизнесмен понял, что многие его подчиненные имеют за год столько дохода, сколько он может получить за час. Даже его супруга сразу заметила изменения, отметив, что у ее мужа появилось сердце.

Он подал на развод с женой, перевел сбережения на благотворительность, в частности, помог восстановить один из небольших городков в Калифорнии, где затем и развернул новую жизнь. Гарнер приобщился к литературе, начал заниматься спортом, вести собственное хозяйство и даже увлекся наукой. Мужчина в тот же период повстречал Риверу Сан, написавшую о нем книгу. Сам Дениел Гарнер отметил, что в своей новой жизни он успел повидать множество разных личностей, с которыми бы вряд ли встретился, если бы был закрыт за стеной денег.