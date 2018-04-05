Не пара? Что делать, если родители настроены против твоего парня

Как быть — идти на поводу у близких родственников или наплевать на советы и прислушиваться только к себе, — мы разбирались с психологом экстра-класса и ведущим секс-тренером Москвы Екатериной Федоровой

«Дыма без огня не бывает, и для начала попытайся понять, почему родители против твоего мужчины. Если ты откровенно с ними поговоришь, они наверняка назовут причины антипатии к твоему избраннику. Родителям со стороны намного виднее, ведь они не охвачены любовным угаром, у них не бушуют гормоны и счастье не застилает глаза», — считает Екатерина.

Итак, причины, по которым родители могут быть против ваших отношений:

«18 мне уже»

Для родителей мы всегда остаемся маленькими детьми, и даже когда девушке исполняется 20, близкие родственники могут считать ее все еще не готовой к серьезным отношениям. В этом случае родители советуют заняться учебой, подождать и не торопить события. В данной ситуации паре необходимо постоянно подтверждать свое взрослое поведение. Не отключай телефон, когда уходишь на свидание, старайся радовать родных новыми успехами. Через какое-то время родители увидят, что отношения влияют на тебя только положительным образом, и, возможно, изменят мнение о вашем романе.

«Большая разница»

Родители начинают бить тревогу, если мужчина оказывается намного старше дочери. Страх, что под влиянием партнера она будет безоговорочно соглашаться на любую его просьбу, очень велик. «Да он тебе в отцы годится», — заявляет мама и категорически отказывается принять твоего избранника. Что делать в такой ситуации? Твоему мужчине необходимо доказать родителям, что он относится к тебе серьезно. Попытайся схитрить: может, у твоего папы найдутся общие увлечения с твоим избранником, — и дальнейший контакт будет налажен.

«На темной стороне»

Близкие родственники уверены, что союз с бывшим наркоманом, уголовником и алкоголиком счастья не принесет. И зачастую они оказываются правы. Но пока ты уверена, что все вредные привычки где-то далеко, а впереди у вас только светлое будущее. Попробуй показать родителям, что кроме запятнанного прошлого у мужчины есть огромное количество положительных качеств. Расскажи, за что ты любишь этого мужчину и почему ты именно с ним, а не с кем-то другим.

«В розовых очках»

Со слов родителей, твой мужчина патологически ревнив и груб, а ты не замечаешь очевидных вещей. Возможно, были ситуации, на основании которых близкие тебе люди сделали такой вывод. Постарайся в следующие дни проследить, не звонит ли тебе парень с целью проверить, с кем ты, беспрепятственно ли отпускает к друзьям, не контролирует ли твои социальные сети. Если через несколько недель розовые очки не спадут, вероятно, твои родители ошибаются.

«Ни кола ни двора»

Часто родителей не устраивает отсутствие престижного образования у мужчины, неперспективная работа и опасное хобби. Если тебя не пугает пословица «С милым рай и в шалаше», то не спеши пилить любимого и срочно искать ему курсы повышения квалификации. Поговори с родственниками, объясни им значимость той работы, которую выполняет твой избранник. Ну или просто умолчи о том, что все выходные вы снова искали альпинистское снаряжение вместо нового паркета в гостиную.

Ко мнению родителей все же стоит прислушаться, хотя бы потому, что они оценивают со стороны не только тебя, но и характер и поведение твоего партнера. Не нужно думать, что близкие вас совсем не знают. Те, у кого есть дети, прекрасно понимают, насколько хорошо мы знаем своих детей на самом деле. Благодаря жизненному опыту родители замечают то, что пока еще не можешь увидеть ты. Пока ты витаешь в облаках и видишь своего молодого человека сквозь розовые очки, они смотрят на ситуацию здраво.

Если ты уверена в своем избраннике и не хочешь слушать никаких советов, есть несколько вещей, которые делать категорически нельзя, чтобы не усугубить ситуацию в семье:

ссоры, шантаж и выставление условий;

поступки «назло» родителям;

жалобы после ссоры и недопониманий со своей второй половинкой.

Если твои разговоры с родителями о том, что ты готова нести ответственность за свой выбор, по-прежнему ни к чему не приводят, отпусти ситуацию. В конце концов, если ты мечтаешь выйти замуж именно за этого человека, прислушивайся только к себе. А если сомнения не оставляют, то можно сходить к грамотному специалисту, который сможет помочь тебе в принятии важного решения.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK/kinopoisk.ru