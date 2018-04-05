Тест: какой тип эпиляции подходит именно тебе?

На сегодняшний день существует так много видов эпиляции, что определить, какой из них идеален для тебя можно, только ознакомившись со всеми плюсами и минусами каждой из процедур. Бритва, эпилятор, восковые полоски, фото— и лазерная этиляция — это только некоторые из всех возможных видов.

Какая эпиляция самая эффективная — вопрос достаточно сложный, поэтому, чтобы облегчить тебе жизнь, предлагаем пройти наш тест и разобраться с этим раз и навсегда. Не забывай делиться результатами с подругами!

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK