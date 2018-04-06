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Юрий Дудь раскрыл правду о своих доходах
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Юрий Дудь раскрыл правду о своих доходах 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Главный редактор портала Sports.ru и один из популярнейших влогеров Юрий Дудь рассказал, сколько зарабатывает в месяц благодаря шоу своему шоу «вДудь». При этом журналист опроверг информацию о стоимости рекламного размещения в его YouTube-канале, которое опубликовало Российское исследовательское агентство блогеров.
Дудь не стал раскрывать точный доход его шоу на видеохостинге, однако признался, что сумма не превышает пяти миллионов рублей в месяц. Также он сообщил, что данные РИАБ о том, что упоминание в программе Дудя обходится заказчику в 1,2 миллиона рублей, не соответствуют действительности.
Журналист также отметил, что в данный момент его не интересует тема криптовалют и блокчейна, передает Ura.ru. По мнению Дудя, эта сфера «если не новая „МММ“, то какая-то фигня, в которой надо разбираться». «Я считаю, что вкладывать бабки нужно только в то, в чем ты разбираешься. Я помню 2008 год, когда наши родители, у которых в тучные нулевые поднакопился миллион-другой рублей, несли деньги в паи. В паи! А потом что-то пошло не так. Самое главное, что они не понимали, куда несли и что именно шло не так. И я не хочу оказаться на их месте», — рассказал влогер. Дудь не исключил, что его отношение может измениться, если он погрузится в этот вопрос. Сейчас журналист не хочет инвестировать в криптовалюты и приглашать в качестве гостя на свое шоу основателя Ethereum Виталика Бутерина.
Напомним, что в апреле 2018 года Российское исследовательское агентство блогеров опубликовало исследование «Самый дорогой блогер», в котором Юрий Дудь занял первое место. По данным организации, размещение в выпуске шоу обойдется рекламодателю в 1,2 миллиона рублей.
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