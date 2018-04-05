В чем отличие россиян от русских

Термин «россияне» закрепился в нашем лексиконе с легкой руки Бориса Ельцина , однако история его употребления имеет гораздо более древние истоки. И смысл этого слова отнюдь не ограничивался гражданской принадлежностью.

Откуда появились «россияне»

По словам кандидата исторических наук, Федора Гайда, слово «россияне» изначально было торжественным, литературным вариантом слова «русины». «Таким образом, — пишет Гайда, — это в первую очередь этноним, а не обозначение государственной принадлежности».

Часть историков склоняется к мнению, что термин «россияне» имеет греческое происхождение. На это указывает использование его писателем Максимом Греком (первая половина XVI столетия) в «Послании всем православным христианам, россиянам, сербам и болгарам». В XVII столетии богослов и поэт Симеон Полоцкий под россиянами имел в виду всех жителей Великой, Малой и Белой России.

Австрийский дипломат XVII столетия, Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московских делах» приводит еще одну любопытную версию происхождения слова «россияне». Герберштейн ссылается на высказывания «московитов», которые якобы говорили ему, что их издревле называли

«Россея» — «то есть народом рассеянным или разбросанным, потому что Россея, на языке руссов, значит рассеяние».

Распространение слова

Со временем слово «россияне» прочно вошло в обиход, в первую очередь литературный, неся характер определенной торжественности и величественности. В 1725 году архиепископ Феофан Прокопович в «Слове на погребение Петра I» вопрошал:

«Что се есть? До чего мы дожили, о россиане? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!».

В дальнейшем это слово активно использовалось видными деятелями российской истории — Сумароковым, Ломоносовым, Суворовым («Горжусь, что я — россиянин»), Карамзиным, который заменяет этим термином традиционное «русские».

Относительно семантики слова «россияне» филолог Александр Грищенко замечает, что «никого иного, кроме как русских, оно и в XVIII, и в XIX веке обозначать не могло».

«Россияне» и коллаборационизм

Первая попытка провести различение между этнонимом и политонимом формы «россияне» была осуществлена в кругах русской эмиграции. Председатель Русского Общевоинского союза генерал Александр Кутепов в 1929 году заявлял:

«Все народы, населяющие Россию, независимо от их национальности, прежде всего — россияне».

Я верю, что освобожденная и возрожденная Россия будет именно — Россия для россиян».

В 1930-х годах термин «россияне» стал распространяться в среде так называемых «российских фашистов». Лидер Всероссийской Фашистской Партии (ВФП) Константин Родзаевский в партийной газете слегка переиначивает Кутепова: «В полном соответствии с нашим учением о Российской Нации, как об историческом сплаве всех народов России, мы выбросили лозунг „Россия для Россиян“, подразумевая под „Россиянами“ — все народы нашей необъятной, бьющейся в красных тисках великой страны».

В период Великой Отечественной войны российскую самоидентификацию на щит подняли «власовцы», и слово «россиянин» стало неотъемлемой частью их лексикона. В ноябре 1944 года в оккупированной Праге проходил учредительный съезд Комитета освобождения народов России (КОНР). Один из бывших советских военнопленных вспоминал, как из репродуктора голос призывал россиян «объединиться против сталинской тирании» и активно поддерживать германские вооруженные силы.

Современные тенденции

С распадом Советского Союза Борис Ельцин, начинавший каждое свое обращение к народу с фразы «Дорогие россияне!», вдохнул в подзабытое в России слово новую жизнь и вернул ему торжественную тональность. Впрочем, далеко не все положительно восприняли подобную идею, так как в памяти была еще свежа ассоциация этого слова с изменниками Родины. В кулуарах поговаривают, что к использованию слова «россияне» Ельцина подтолкнула супруга академика Андрея Сахарова , правозащитница Елена Боннэр

Историк Александр Даниэль, комментируя употребление слова «россияне» Ельциным, предположил, что советники президента боялись слова «русский», так как оно «отдавало этничностью».

По мнению историка Даниэля, слово «россиянин» — искусственное.

Тем не менее, очень скоро термин «россияне» стал привычным и удобным для обозначения гражданской принадлежности в такой многонациональной стране, как Россия. Режиссер Иван Дыховичный верно заметил, что «это слово позволяет не задевать чувства людей, которые реагируют на национальные нюансы и дает человеку право считать себя полноценным гражданином страны».

Довольно быстро слово «россияне» стало проникать и в массовую культуру, приобретя оттенок патриотичности. Так, в 1991 году, находящийся на пике популярности певец и композитор Олег Газманов , сочинил песню «Офицеры», в припеве которой возникало упомянутое слово.

И все-таки историк Федор Гайда ратует за то, чтобы вернуть существительному «россиянин» первоначальный смысл. Это слово, тождественное древнерусскому слову «русин», по мнению историка, «связано с этнической, племенной принадлежностью», в то время как «субстантивированное прилагательное „русский“ изначально имело более широкое значение принадлежности к территории и государственности Руси».