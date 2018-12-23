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Тест: могли бы вы стать космонавтом? 

Рамблер 23 декабря 2018
Фото: depositphotos.com
"Если очень захотеть, можно в космос полететь!", — поется в одной известной песне… Действительно, если раньше наши бабушки и дедушки с трудом могли поверить в то, что человек способен покорить неизведанные космические дали, то теперь нам обещают вполне обычные туристические полеты к другим планетам.
Но так ли все просто на самом деле? Неужели абсолютно любой человек сможет взять и отправиться в космос? А как же специальная подготовка, тренировки? Здоровье, в конце концов?
Чтобы точно знать, готовы ли вы отправиться покорять внеземные просторы, попробуйте для начала пройти этот тест.
Люди , Тесты
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