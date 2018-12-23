Тест: могли бы вы стать космонавтом?

"Если очень захотеть, можно в космос полететь!", — поется в одной известной песне… Действительно, если раньше наши бабушки и дедушки с трудом могли поверить в то, что человек способен покорить неизведанные космические дали, то теперь нам обещают вполне обычные туристические полеты к другим планетам.

Но так ли все просто на самом деле? Неужели абсолютно любой человек сможет взять и отправиться в космос? А как же специальная подготовка, тренировки? Здоровье, в конце концов?

Чтобы точно знать, готовы ли вы отправиться покорять внеземные просторы, попробуйте для начала пройти этот тест.