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Тест: возьмут ли вас в космонавты?
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Тест: возьмут ли вас в космонавты? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Салют-7"
"Если очень захотеть, можно в космос полететь!", — поется в одной известной песне… Действительно, если раньше наши бабушки и дедушки с трудом могли поверить в то, что человек способен покорить неизведанные небесные дали, то теперь нам обещают вполне обычные туристические полеты к звездам.
Но так ли все просто на самом деле? Неужели любой человек сможет взять и отправиться в космос? А как же специальная подготовка? Здоровье, в конце концов?
Чтобы точно знать, готовы ли вы отправиться покорять внеземные просторы, попробуйте для начала пройти этот тест.
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