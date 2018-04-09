Тест: возьмут ли вас в космонавты?

"Если очень захотеть, можно в космос полететь!", — поется в одной известной песне… Действительно, если раньше наши бабушки и дедушки с трудом могли поверить в то, что человек способен покорить неизведанные небесные дали, то теперь нам обещают вполне обычные туристические полеты к звездам.

Но так ли все просто на самом деле? Неужели любой человек сможет взять и отправиться в космос? А как же специальная подготовка? Здоровье, в конце концов?

Чтобы точно знать, готовы ли вы отправиться покорять внеземные просторы, попробуйте для начала пройти этот тест.