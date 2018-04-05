Проблема силы воли, ее лимита и неясной природы

Вопрос

Привет, BroDude! Уже который раз на сайте видел, что вы отвечаете на вопросы страждущих ответов читателей, да вот только не нашел точного адреса, куда эти вопросы отправлять. Так что свой вопрос отправляю сюда. Сам вопрос: Давно уже интересует проблема силы воли, ее лимита и неясной природы. На вопрос «Как развивать силу воли?» статьи BroDude дают ясные и конкретные ответы, которые отлично работают. Но есть и другая сторона силы воли: где та граница, когда можно себя уже не заставлять? Например, ситуация: вечером пятницы я пошел в бар с друзьями, и из-за этого в субботу с утра у меня нет мотивации что-либо делать, да и в голове каша. И в этот момент встает вопрос: «Должен ли я сейчас заставить себя сесть за работу/уроки, или мне лучше полдня отлежаться и сесть за дела вечером?». Проблема в том, что ты не понимаешь: тебе просто лень или тебе реально плохо. И такие ситуации встречаются не только с похмельем. Еще один пример — это когда мы болеем. Зачастую чувствуем себя плохо, но опять-таки неясно: может нужно себя заставить, ведь целеустремленные люди отличаются тем, что ни при каких обстоятельствах не останавливаются. А может отдохнуть? И такие вот дилеммы пожирают тебя изнутри в этот момент. Когда вы, уважаемая редакция, говорите себе: «Стоп!»? Ведь если слишком много отдыхать, то ничего не добьешься. Но если не отдыхать вообще, результат будет тот же. Спасибо за уделенное время! С уважением, Никита Щупаков

Ответ

Если после пьянки нет сил что-либо делать, лучше не делать. Когда стоит вопрос здоровья, нужно уделить ему максимум усилий. Потому что похмелье — это не отношения или какие-либо другие жизненные ситуации, к которым можно отнестись легкомысленно. Да и вообще, разве это жизнь? Так что приходи в себя и не мучайся. Иначе таких дров наломаешь, что вовек не расхлебать.

Что касается болезни и плохого самочувствия, то тут все индивидуально и очень неоднозначно. Есть люди, для которых безделье хуже любой болезни. Стоит ничего не делать три дня, как в голове прописываются апатия и уныние, вследствие чего человек становится вялым, неразговорчивым и, что самое странное, в таком состоянии может заболеть. Вот такой вот парадокс: пока все нормальные люди погибают от смертоносной температуры 37.1, они гибнут от того, что делать нечего. Лучшим лекарством от любой болезни (а эти атланты иногда страдают от человеческих болезней) для них является труд или какое-то занятие. А есть такие, которым после обыкновенного несварения нужно неделю отлеживаться под аккомпанемент любимых «Смешариков». Иначе у них не найдется сил даже для того, чтобы налить себе стакан воды. Конечно, можно заставить их что-то сделать, но им от любой деятельности станет еще хуже. Да и результат будет такой же жидкостульный, как и болезнь. Настолько все индивидуально.

Что-то подсказывает, что ты ближе ко вторым, нежели к первым. Хорошо это или плохо — черт его знает! Попробуй что-то соорудить, сочинить или выучить, когда организм страдает. А потом, когда придешь в себя и вспомнишь, сколько будет 2+2, проверь результат. И заодно вспомни, какой восторг ты испытывал, когда дрожащими руками бил по клавишам. Хорошо получилось? Стало легче? То-то и оно. Вообще, болезнь от лени отличается исключительно симптомами. Можно, конечно, выдумать себе болезнь, но это уже следствие либо безделья (как у деятельных граждан), либо, наоборот, переработки. Тогда нужно отдохнуть. Кстати, запомни один простой совет: никогда не пренебрегай здоровьем и советами врача. Ни одна деятельность (если от нее не зависит чья-то жизнь) не стоит убитого организма. Поэтому не нужно никому и ничего доказывать, если ты прикован к постели. Если совсем невмоготу и руки чешутся — на здоровье, только в ограниченных масштабах. Как говаривал Бенджамин Франклин : «Из всех лекарств лучшие — отдых и воздержание».

Ты спрашиваешь нас, когда мы говорим себе: «Стоп!»? Родное сердце, все опять упирается в индивидуальность. У каждого есть свой установленный предел, дальше которого заходить не стоит. Он постигается с опытом, с годами. Когда становится совершенно невмоготу, а результаты твоей деятельности перестают радовать окружающих и, самое главное, тебя, стоит взять перерыв. Когда от работы тошнит, а от труда с недосыпом теряется связь с реальностью; день без головных болей, апатии и колик становится таким же редким, как красные дни календаря летом, тогда понимаешь, что надо отдохнуть. Если ты иссяк, то перекур и перемена деятельности тебе не помогут. Это не рутина тебя достала — это ты устал физически и морально. Что касается отдыха, то тут тоже нужно придерживаться данной себе установки. Главное — не переотдыхать, иначе будет трудно вернуться к работе. Джеймс Фенимор Купер как-то сказал: «Безделье не отдых». «Постоянная неподвижность — это даже не отдых. Это небытие, это смерть», — вторит ему Жорж Санд . Бездействие не может быть отдыхом. Можно один день ничего не делать. Ну два. На третий — ты уже пытаешься разнообразить отдых какими-то занятиями. Правда, у всех разное представление о деятельности: кто-то ремонт делает, а кто-то идет в баню с девками румяными.

А приступать к работе нужно сразу, как только почувствовал, что готов к великим свершениям. Иначе вспугнешь вдохновение. Иногда озарение приходит иначе: например, когда начинает мучить совесть или ты понимаешь, что проспал. Все. Это сигнал, который нельзя игнорировать. А дальше — смотри по ощущениям.