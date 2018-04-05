Почему не нужно осуждать Яну Рудковскую за ее «тонкий ремешок»

Ольга Уткина

главный редактор Ezhikezhik.ru «И что, — говорит Рудковская в ответ на недоуменный взгляд Синдеевой. — И меня родители в комнату темную сажали, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человека не выросло?»

И понятное дело, эти ее фразы разошлись по всему интернету, и началась буря. Да как она может! Ужасная мать! Садистка!

Но она на самом деле не ужасная мать — и вот почему.

Практически ни один родитель (если, конечно, он не болен психически или сильно не травмирован) не желает своему ребенку зла. Все эти тонкие ремешки и темные комнаты — это от искренней любви.

Нынешнее поколение 30-40-летних начало вдруг разбираться — почему же им так тяжело общаться с родителями. Люди стали ходить к психологам, читать книжки. Некоторые пришли к родителям и спросили: «А почему ты, папа, избивал меня ремнем и вылил мне тарелку супа на голову? А почему ты, мама, орала на меня и обидно обзывала из-за плохих оценок? Почему вы говорили мне, что я „жирная корова“, а не принимали меня такой, какая я есть? Мне 35, и я не могу этого забыть».

Знаете, что отвечает большинство родителей? «Я хотел, чтоб ты рос настоящим мужчиной и учился уважать старших», «Я хотела, чтобы ты хорошо учился, не пошел работать дворником, а нашел хорошую работу», «Мы хотели, чтобы ты была красивой и стройной — а не мучилась комплексами». В каждой из этих фраз сквозит любовь.

Да, странная, безумная и травмирующая в результате, но любовь. Эта травма «причинения добра» передается у нас из поколения в поколение. Взрослые, которые недополучили тепла, и не знают, как нормальная, базирующаяся на полном принятии любовь выглядит, пытаются дать ее своим детям. Но после «темной комнаты» им просто неоткуда ее наскрести. Поэтому любовь подменяют наказаниями и дисциплиной.

Со стороны это может показаться жестким, но та же Рудковская говорит, что хочет воспитать сын сильным и успешным. Понимаете? Она не хочет, чтоб он стал наркоманом и лежал под забором — вот ЭТО означает желать своему ребенку зла. Она искренне хочет, чтобы он стал профессионалом, уверенным в себе мужчиной и далее по тексту. Она желает ему ХОРОШЕГО. Но для достижения этой цели использует те методы, которым ее научили, — тонкий ремешок и темную комнату.

Это все из области растирания водкой младенца с температурой: ты искренне боишься за его здоровье и хочешь сделать как лучше, но в итоге вредишь ему. Ага, заметили? Как под каждым текстом о вреде телесных наказаний появляются комментарии вроде «и меня батя бил — ничего, человеком вырос», так сейчас многие подумали «меня бабушка растирала водкой — и ничего, я своих детей тоже растираю». При том что доказательная медицина давно уже кричит о вреде обтирания водкой и о том, что это может плохо закончиться.

То же и с наказаниями. Люди всерьез по-своему, может, криво и неумело, но любят своих детей, желают им добра, но просто не знают, как это сделать без ремешка — и травма передается дальше. И травлей в интернете тут не помочь. Можно сколько угодно кричать, что она «плохая мать», но она-то уверена, что ее методы воспитания правильны. «Это вы еще не видели других мам, — говорит Яна Рудковская в интервью Синдеевой. — По сравнению с ними я просто ангел!».

Говоря ей, что она плохая мать, мы вызываем минимум презрительное закатывание глаз, максимум — агрессию. Более того, к сожалению, многие родители в России с Яной-то в целом согласны. «Ну да, — скажут некоторые, — может, запирать в темную комнату — это слишком. Но хорошенько шлепнуть иногда надо, чтобы понял».

Чтобы человеком вырос, понимаете? Чтобы не был «неудобным» — вдруг его, такого «неудобного», не возьмут на хорошую работу? Не примут в обществе? Это забота о его будущем и любовь. Такая вот, странно вывернутая.

Как это изменить? Вот честно — черт его знает. Как поменять установки, которые вырабатывались в голове целой страны десятилетиями? Да, многие уже читали Петрановскую и Гиппенрейтер, которые прямо говорят: наказания и унижения не только бесполезны, но и вредны. Но невозможно же каждого заставить прочитать Петрановскую, а потом отодвинуть в сторону собственные детские травмы, записаться к психологу и выкинуть ремешок к чертовой матери. Для этого должно пройти время.

Нужно постоянно говорить на эту тему. Но не в жанре «она — ужасная мать, давайте ее распнем». Потому что под маркировку «ужасная мать» у нас также попадает та, что кормит не грудью, а бутылкой; та, что не хочет практиковать совместный сон; та, что не приучила к горшку до двух лет, а также та, что смотрит в телефон на детской площадке.

Говорить нужно без агрессии и осуждения, бережно. И да, было бы здорово, если бы люди, пользующиеся такой же известностью, как Рудковская, рассказывали — по телевизору, в интервью, — как они пытаются работать над собой.

Вы помните хоть одно интервью российской знаменитости в жанре «Я орала на своих детей, но потом поняла, что это разрушает наши отношения, и стала работать над собой»? Я — не помню. А было бы хорошо, если бы звезды, имеющие влияние на умы, рассказывали и о таком тоже.

О послеродовой депрессии, о трудностях воспитания, о борьбе с собственными демонами, поселившимися в голове еще в детстве. Именно это помогло бы большому количеству людей задуматься — а вдруг я тоже делаю что-то не так? До тех пор, пока этого нет, мы так и будем либо кричать «ату ее», либо кивать «ну раз уж знаменитости так воспитывают, значит, я точно все делаю правильно».

А детей, кстати, бить нельзя. Ни ремешком, ни рукой, ни обидным словом. Вообще никак.

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