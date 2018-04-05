Всегда под рукой: 9 сервисов, которые тебе пригодятся #4

Мы постоянно натыкаемся на интересные и полезные сервисы, помогающие сэкономить время и деньги. Поэтому решили сделать очередную подборку из услуг, которые сделают твою жизнь проще.

1. Доставка из США Хочешь делать покупки в США, но не знаешь, как получать товары в России? Твою карту не принимают к оплате? Не можешь решиться на первый заказ из Америки? Команда профессиональных шопоголиков «Ship Shop America» поможет тебе с этим. Компания хорошо знает, как покупать товары в Штатах быстро и выгодно, и доставит любую вещь из американских онлайн-магазинов прямо к тебе домой. У «Ship Shop America» одна из самых экономных доставок из США в любую точку России. Оплата происходит только по физическому весу, независимо от габаритов упаковки. При заказе из разных интернет-магазинов все покупки собираются в одну посылку. Её ты получишь спустя 7-12 дней с момента обработки заказа, забрав самовывозом или получив у курьера прямо в руки. Выбирай один из доступных способов доставки, в том числе USPS Express — государственную почтовую службу США. Для тебя на этот вид доставки действуют специальные тарифы, которые ты не найдешь у других посредников. Решил заказать одну посылку? Выбирай выгодную доставку воздушным транспортом «как есть», без переупаковки, и забирай самостоятельно в пункте самовывоза. Склад «Ship Shop America» находится в безналоговом штате Делавэр, в котором нет дополнительного налога на продажи. Таким образом ты сэкономишь до 12% при покупках. Не хочешь изучать все условия, а желаешь получать свои покупки максимально быстро? Выбирай услугу «Помощь в покупке» и пришли «Ship Shop America» ссылку на понравившиеся товары. Компания закажет, выкупит их для тебя и отправит на свой склад. Для тебя есть и другие возможности по использованию услуг склада «Ship Shop America». Специалисты проверяют всю купленную технику на исправность и работоспособность, а также контролируют соответствие размеров одежды, цвета обуви и других важных параметров. Заказать доставку товаров из США в «Ship Shop America» →

2. РА-ТА-ТУ Если тебе хочется разнообразить свой рацион и готовить блюда, которые подают в кафе и ресторанах, то можешь воспользоваться услугами проекта «РА-ТА-ТУ». Компания разработала уникальные рецепты, разделённые на два основных меню: «Семейное» и «Премиум». Семейное меню включает полезные и вкусные первые, вторые блюда и салаты. В Премиум-меню входят ресторанные блюда, которые одинаково хорошо подходят как для повседневного питания, так и для праздников. Также в «РА-ТА-ТУ» есть постное меню. Кроме того, компания создаёт индивидуальные наборы, в которые ты самостоятельно выбираешь блюда. Вместе с ингредиентами идут рецепты, которые помогут тебе правильно приготовить любое блюдо. В рецептах есть картинки, которые помогут воспроизвести блюдо с максимальной точностью. На сайте ты можешь найти блюда по линейке, неделе, количеству дней и персон. Доставка осуществляется ежедневно: на следующий день при заказе до 12 дня и через день при заказе после полудня. Для наших читателей «РА-ТА-ТУ» предоставляет скидку 10% по промокоду BroDude, который действует до 30 апреля 2018 года. Заказать ингредиенты и рецепты блюд в «РА-ТА-ТУ» →

3. «Фитнес Кухня»

Если ты хочешь правильно питаться, но у тебя нет времени заниматься приготовлением здоровой еды, высчитыванием калорий и другими подобными процедурами, то можешь заказывать еду в кулинарной компании «RSC Company». Компания тщательно рассчитывает по дням план твоих завтраков, обедов и ужинов и составляет оптимальный для тебя набор. Тебе предлагают два меню: Slim и Power. Slim хорошо подходит для похудения, содержит блюда с нежирными ингредиентами и минимальным количеством углеводов. Меню Power хорошо подходит спортсменам, которым требуется большое количество белков и углеводов. Какие плюсы даёт тебе заказ еды в «Фитнес Кухне»? Во-первых, тебе не придётся готовить еду и тратить на это время и силы. Во-вторых, ты начнешь питаться правильно, так как «Фитнес Кухня» от «RSC Company» подразумевает дробное питание несколько раз в день. В-третьих, это недорого. В отличие от многих компаний по доставке готовых блюд, стоимость недельного питания составляет чуть больше 6 тысяч рублей. И, конечно же, дробное питание, а также правильно подобранная диета улучшат твоё самочувствие, повысят здоровье и работоспособность. В меню «Фитнес Кухни» ты найдёшь разнообразные блюда, которые меняются каждый день. Доставка осуществляется бесплатно до дома или в любое удобное для тебя место. Заказать фитнес-обед в «RSC Company» →

4. Clouty

Нередко сложно найти выгодное предложение по одежде, ведь в магазинах скидки идут на разные товары. С помощью сервиса «Clouty» ты сможешь найти интересные варианты от 90 известных интернет-магазинов на одном сайте. В сервисе ты можешь искать товары, сравнивать цены в разных магазинах и выбирать наиболее подходящие по стоимости. Одно из главных достоинств сервиса состоит в охвате различных товаров: одежда, обувь, аксессуары и косметика. На сайте все бренды разделены на категории и имеются фильтры, с помощью которых легко найти необходимые вещи среди большого ассортимента. Кроме того, пользуясь сервисом «Clouty», ты не пропустишь сезонные распродажи: для этого нужно просто сортировать товары по тем, на которые действуют скидки. Купить одежду в «Clouty» →

5. Химчистка-ателье

Бегать от сервиса к сервису — то ещё занятие. Компания «Nikko» сочетает в себе несколько сервисов: химчистка, ремонт обуви и ателье. Главное достоинство «Nikko» — высокий уровень обслуживания. Если во многих подобных организациях используют устаревшее оборудование, а сотрудников набирают буквально с улицы, то «Nikko» применяет надёжное и отвечающее современным экологическим стандартам оборудование из США, Италии, Германии и Бельгии, имеет штат профессиональных работников, 10 фабрик и 20 приёмных пунктов. Всё это даёт несколько неоспоримых плюсов: высокое качество работы, скорость выполнения заказов и гарантию. В компании действуют сезонные акции и специальные предложения. Чем больше вещей ты сдашь в химчистку «Nikko», тем выше процент скидки. У сервиса есть экспресс-чистка, которая проводится за время от 1 часа. Воспользоваться услугами химчистки-ателье «Nikko» →

6. ZenMate VPN VPN может понадобиться в разных ситуациях. Сразу оговоримся, что мы не пропагандируем обход блокировок, так что товарищ майор может продолжать блюсти порядок, не отвлекаясь на слежку за нашими статьями. С помощью сервиса «ZenMate VPN» ты сможешь избавиться от слежки корпораций за любым твоим действием в интернете с последующим навязыванием товаров через контекстную рекламу. Также ты сможешь заходить на сайты и в игры, которые некоторые страны предоставляют только для своих граждан, что, по нашему мнению, выглядит как протекционизм. И, конечно, использование VPN от «ZenMate» позволит тебе шифровать трафик, исключая взлом твоих данных: например, о банковском счёте или электронном кошельке. Это позволит совершать безопасные покупки в интернете. Кроме того, сервис будет полезен для безопасного торрентинга. Для этого нужно использовать десктопный клиент для Windows или Mac. Сервисом «ZenMate VPN» пользуется более 43 миллионов пользователей по всему миру. У «ZenMate VPN» есть три тарифа (на месяц, полгода или год), и чем больше тариф, тем ниже стоимость ежемесячных платежей. Для наших читателей «ZenMate VPN» предоставляет скидку 30%. Для этого тебе не нужно вводить промокод — достаточно перейти по ссылке ниже. Начать пользоваться «ZenMate VPN» →

7. Bankcomat

Увлечение криптовалютами продолжается, и многие хотят вложить свои деньги в перспективные электронные средства, которые могут принести большой доход. Купить криптовалюту, а также реальные деньги ты можешь на обменной площадке «Bankcomat.com». В сервисе ты можешь купить и продать биткоины, лайткоины, эфир, пиркоин и даш. Также в сервисе «Bankcomat.com» ты можешь купить электронные деньги Яндекса Сбербанка , Exmo, Wex, Payeer, QIWI Альфа Банка и так далее. Кстати, при покупке Яндекс. Денег отсутствует 24-часовой холд. Обмен в сервисе происходит мгновенно. Средства после продажи валюты поступают уже через 5-15 минут. Кстати, если при переводе отключится интернет, то твои деньги никуда не пропадут. Отметим, что у «Bankcomat» есть система API. Помимо этого, в «Bankcomat.com» есть двухуровневая реферальная программа, с помощью которой ты можешь получать процент от прибыли сервиса от сделок, совершённых перешедшим по твоей ссылке пользователем. Сервис существует уже долгое время и за это время завоевал доверие более 10 тысяч пользователей. Обменять валюту в «Bankcomat» →

8. CoiNsider

Криптовалюты захватили умы многих людей. Перспективную технологию блокчейн и создание государственных электронных валют обсуждают даже на правительственных уровнях, так что аналитическая платформа для торговли криптовалютами сейчас не менее важна, чем аналогичная платформа для торговли обычными деньгами. В приложении «CoiNsider» ты можешь отслеживать динамику цен на биткоин, лайткоин, эфир и на более чем 1000 других криптовалют. Отслеживание курсов осуществляется на биржах Poloniex, Bittrex, Bitfinex и Etherdelta. В приложении есть сигналы на покупку-продажу криптовалюты, торговые индикаторы, трекер цен в реальном времени, мониторинг портфеля криптовалют и другие полезные функции. «CoiNsider» позволяет сортировать монеты по цене, объёму, капитализации и доле в твоём портфеле. Также у «CoiNsider» есть платная версия, дающая расширенный функционал. Этот инструмент будет полезен не только трейдерам и бизнесменам, но и обычным людям, имеющим на руках криптовалюты.

9. DocLand

https://youtu.be/SlxpcOSCZQc Наша медицина далека от идеала. Это знает любой здравомыслящий человек. Но что делать, если ты хочешь получить качественное медицинское обследование или лечение? Ехать за границу. С помощью сервиса «DocLand» ты можешь найти лучшие клиники мира и опытных врачей всех специальностей. В базе сайта находится более трёхсот клиник и более полутора тысяч врачей, так что ты быстро и легко сможешь выбрать оптимальный вариант. Для того чтобы пройти обследование или лечение за рубежом, тебе нужно оставить заявку, дождаться звонка специалиста, который выберет лучшую клинику, и отправиться на лечение. На сайте доступны не только клиники Германии и Израиля, известные высочайшим качеством медицинских услуг, но и недорогие варианты в Польше, Испании и Южной Корее. Сервис даёт доступ к лицензиям и другим документам, что позволяет проверить легальность и уровень качества услуг. Одно из главных достоинств «DocLand» — прозрачные цены на лечение. В сервисе нет накруток и продвижения определённых клиник. Узнать больше о лечении за рубежом в DocLand →