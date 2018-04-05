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Запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией
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Запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» была обнародована запись разговора племянницы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории с двоюродной сестрой Юлией. Они подверглись
Ведущие указывают, что запись разговора, состоявшегося 4 апреля вечером, передала в программу сама Виктория. При этом отмечается, что подлинность этого разговора ведущие подтвердить не могут.
Во время беседы Юлия Скрипаль говорит, что " все решаемо, все поправляются, все живы" и «ни у кого непоправимых вещей нет». При этом Виктория сообщает двоюродной сестре, что прилетит в Лондон в понедельник, если ей дадут визу, на что Юлия отвечает: «Визу никто не даст».
Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Лондоне 4 марта. Британия бездоказательно обвиняет Россию в покушении на экс-полковника ГРУ. Москва категорически отвергает эти обвинения.
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