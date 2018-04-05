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Тутта Ларсен поделилась секретами спортивных мотиваций
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Тутта Ларсен поделилась секретами спортивных мотиваций 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Тутта Ларсен опубликовала в Инстаграме видео с тренировки и честно рассказала, почему она долгое время не могла вернуться к спорту.
Женщина отметила, что она недавно вернулась в зал и сейчас выполняет упражнения не в полную силу. Несмотря на то, что всю жизнь Ларсен была спортивным человеком, 2 года назад в ней что-то «сломалось». «Со всех сторон я слышала: надо двигаться, жги калории, тело должно работать, эндорфины ждут! Я уж молчу про рельефы и прочие кубики повсюду», — призналась Тутта.
Ларсен просто не хотела двигаться, из-за чего заметно пополнела. Когда муж спросил ее, чем он может помочь, Ларсен попросила отстать от нее. Однако, затем она поняла, что самые близкие люди действительно хотят, чтобы она вернулась в прежнюю форму, полюбила себя и чувствовала лучше.
После того, как Ларсен осознала, что нельзя себя обижать, унижать и критиковать, она действительно захотела заниматься спортом, быть бодрой. «Иногда очень полезно побыть немножко в ж. Чтобы понять, что это не то, чего ты хочешь!» — рассказала подписчикам телеведущая.
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