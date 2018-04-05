Письмо себе 60-летней

Ксения Вагнер — о том, какой она видит себя через 30 лет и почему ей (пока) нестрашно стареть.

1) Сейчас тебе 30. Ты молода, полна сил, у тебя почти нет морщин (лоб не считается), лишнего веса и седых волос.

Пусть через следующие 30 лет будут морщины и седина (ну, вдруг ты решишь, что тебе идет), но даже не вздумай жиреть, оправдываясь возрастом.

Во-первых, — и это главное — с твоими сосудами жиреть просто опасно. Это нагрузка на сердце, отдышка, вялость, риск диабета и прочее. Чем больше жира сверх нормы, тем меньше здоровья.

Во-вторых, тумбочкой ты будешь выглядеть старше. Я не призываю тебя бешено молодиться (надеюсь, обойдемся без драных джинсов, кепочек и кедов на платформе), но не надо и накидывать лишнее. Предлагаю постараться в 60 выглядеть на ухоженные 54. Вокруг достаточно вдохновляющих примеров тех, кому это удается.

2) А для этого к 60 постарайся уже лет как 20 (минимум) ходить к косметологу каждую неделю. Ладно, не смейся, хотя бы два раза в месяц. Да-да, я знаю, ты за естественную красоту. Держу пальцы, чтобы в 40 тебя не переклинило, и ты осталась этому верна.

Молю, не становись киборгом, не превращай лицо в гигантскую пельмешку, не закалывайся до неспособности чихнуть и вообще, помни себя. Но к косметологу все равно ходи. На массажи, уходы и те же уколы — в правильном количестве. И пусть шприц держит умная рука — не маркетолога, а врача от Бога.

3) Сейчас ты можешь выплыть из спальни с гулькой. Пойти на встречу с хвостом. Сдобриться сухим шампунем — и получить «модную» укладку. Ты в очередной раз отращиваешь волосы, а челку, наоборот, планируешь отстричь. Лет в 50 неплохо бы уже решить, что идет тебе больше всего. Найти стрижку мечты и сделать Ее своей trade mark на следующие лет 20. Этот ход в хорошем смысле консервирует — ведь от года к году люди запоминают не отдельно взятые морщинки, а облик в целом. Согласись, после 60 слова «Ты совсем не изменилась!» звучат как комплимент.

А в 70, кстати, можно и гульнуть — коротко подстричься и может даже перекраситься. Вооот, новый поворот, и мотор ревет!

4) … И пусть ревет. Не пересаживайся на трамвай. Не снижай скорость, не теряй аппетита к жизни. Пусть у тебя будет достаточно сил, здоровья и здравого смысла, чтобы ни в 60, ни в 80 не сказать «театр/выставка/кино УЖЕ не для меня». Вспомни свою бабушку, в 65 махнувшую на Тенерифе. И Ее же спустя 8 лет, уже сраженную болезнью, но не выпускавшую из рук Пушкина. Впитывай, познавай, открывай, ищи и думай, черпай жизнь столовой ложкой, сколько бы тебе ни было лет. Тогда ты не станешь брюзгой и энергетическим вампиром, не станешь доить близких и душить своих детей. ДЕТИ…

5) Конечно, сейчас тебе легко говорить, как важно вовремя отпустить их из-под своего крыла. Сейчас, когда они сопят у тебя под боком и доверчиво жуют твою овсянку. Когда наступит реальный момент «отпускания», будет сложно (а тебе, с твоей тревожностью, сложно втройне). Но ты не станешь играть в перетягивание каната (ко мне, ко мне, мой маленький зверек!). Ты дашь им, отдельным личностям, мирам, планетам, жить своей жизнью, делать свой выбор и совершать свои ошибки. Наверное, не обойдется без слез, но ты справишься и не будешь названивать, обижаться (с этим и сейчас-то надо завязывать, а к 60 тем более) и уж точно призывать к чувству долга.

6) Чтобы вместо всего этого вы были действительно близкими и интересными друг другу людьми, чтобы ваши отношения были созидающими, а не невротическими, чтобы вы могли хохотать и философствовать, а не томились за разговором о погоде, начинай уже сейчас. Гони свою тревожность, держи в узде материнский эгоизм, помни, что они тебя зеркалят и подавай правильный пример. Нет, они не разобьются, если залезут на горку. И не вырастут гангстерами после драки в садике. Пусть они разольют остатки супа и разобьют тарелки — зато научатся убирать за собой и мыть посуду. Давай им выбор, учи принимать решения, не дави и не ври им, будь собой, верь миру — и шансы придти к 60 без конфликта отцов и детей повысятся.

7) …А когда родятся внуки, ни за что не тыкай своих детей/невесток/зятье носом в свой «жизненный опыт». Держи его в кармашке. Попросят — достанешь, нет — прими, что это твое богатство, твой драгметалл, который для других не более, чем камешек.

Каждый родитель хочет пережить свой уникальный родительский опыт — и если родитель адекватен и дееспособен, он никогда не навредит своему птенцу. Твои птенцы выросли, прошлое не вернется, внуки — не способ догнать ушедший вагон. Не выбрасывай детей из гнезда, стремясь усесться на их яйца.

Лучшее, что ты можешь сделать для кормящей, не высыпающейся дочери или невестки, для привыкающего к отцовству сына или зятя — это следовать ИХ просьбам. Не можешь — твое право (и им придется его принять), но лучше не помогать вообще, чем гнуть свое и ставить под сомнение их авторитет.

8) Вообще, не только с детьми, но со всеми, кто моложе, не используй «ЖО» (жизненный опыт) как ценную валюту. Потому что жизнь у каждого своя, свой климат и свои диагнозы — и что хорошо у тебя на юге, губительно для других на севере. Пусть с годами к тебе не прилипнет менторский тон, взгляд свысока и улыбка командира. Не учи молодежь, лучше учись у нее — узнавай с ней новое, дыши сегодняшним днем, заряжайся Ее драйвом.

9) Не усыпляй в себе ребенка. Не капризного топотуна, ждущего от мира слишком многого. А веселую непосредственность, которая не прочь иногда похулиганить. И женщину — в значении жену. Не превращайся в дам, которые после климакса сознательно гасят свою сексуальную привлекательность и по собственной воле переходят в лигу «интересных собеседниц» или жен-матерей. Твоему мужу — здоровья ему и долголетия — нравится в тебе не мама, а женщина. С которой иногда трудно, зато никогда не скучно. Пусть так будет и через 30 лет.

10) Я мечтаю, что в 60 ты по-прежнему будешь не только матерью, женой, бабушкой, но и все еще дочерью. Научись испытывать к родителям только благодарность до того, как это произойдет вынужденно в результате их ухода.

Не жди от них в старости того, что они давали прежде, переключи кнопки — уже давно отдавать надо тебе, хотя «отдавать» — плохое слово. Вы же не в банке, и жизнь — не ипотека. Просто свети, грей, заботься, береги. И сама цени каждый день их любви к тебе — самой долгой в твоей жизни.

Не позволяй вашей общей любви, естественной и безусловной, зарастать трясиной из-за бытовой ерунды или собственных неадекватных ожиданий.

11) Все, что ты написала выше, может быть иначе. Жизнь — аттракцион, с которым случаются поломки. Ты и в 30 уже знаешь, как бывает страшно и что такое боль. Да, судьба не всегда танцует сальсу. Но верить надо в лучшие из Ее па — самые веселые и сказочные. К ним стремиться, их представлять, верить в беспричинное волшебство и бескорыстные дары.

Помни все, что ты читала у психологов про сценарные программы — и пиши свой сценарий с любовью.

Мечтай страстно, действуй смело, твори, созидай и распространяй тепло. Тем более — Дай Бог — к 60 ты накопишь его еще больше.

… P. S. : и хотя бы через 30 лет, умоляю, перестань ковыряться в носу, когда никто не видит!