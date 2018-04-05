7 недооцененных эрогенных зон, о которых пора вспомнить этим вечером

Иногда наш секс и предварительные ласки так предсказуемы, что мы можем нарисовать карту действий нашего партнера. Но простор для наслаждений велик, а нервных окончаний на теле человека — как звезд на небе.

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Ступни и лодыжки

Самая нижняя часть тела — совершенно потрясающее место для того, чтобы начать ухаживания. Чтобы намекнуть партнеру, что ты хочешь секса прямо сейчас, совершенно не обязательно сразу хватать его за гениталии или покрывать поцелуями шею.

Во-первых, нежный массаж ступней приятен. На них приходится огромная нагрузка на протяжении дня, так что когда партнер массирует ступни, он тем самым проявляет не только и не столько сексуальное желание, но и заботу.

Во-вторых, ступням достается несправедливо мало внимание во время сексуальных игр. Если вы, конечно, не поклонники фут-фетиша. Массаж ступней — это демонстрация доверия. Партнер как бы говорит: «Смотри, мне важно, чтобы тебе было хорошо и комфортно рядом со мной».

Внутренняя часть бедер

С этой зоной происходит практически то же самое, что и со ступнями, — мы редко уделяем ей внимание. Но при этом на нежной внутренней стороне бедер расположено огромное количество нервных окончаний.

Живот

Будь осторожна с животом, у некоторых людей эта зона такая чувствительная, что даже легкое прикосновение ощущается как щекотка. А если человеку щекотно, то «переключиться» на эротический настрой почти невозможно. Но если твоему любовнику нравится, когда ты осторожно водишь пальцем вокруг его пупка или пишешь на его животе слова, чтобы он угадывал их, — воспользуйся этим, чтобы расслабить его и завести.

Грудная клетка

Мы все знаем, что многие мужчины и женщины без ума от ласк груди и сосков, но не стоит забывать и о зоне декольте. Если некоторым женщинам нравятся чувственные ласки и поцелуи ключиц, мужчины предпочитают более агрессивный подход. Нет, бить его в солнечное сплетение не нужно, но ничего не мешает тебе слегка прикусить кожу на его груди или провести по ней своими сосками, вызвав легкую щекотку.

Поясница

Да, то самое место, которое так устает у тебя в конце рабочего дня, проведенного в положении сидя, определенно нуждается во внимании в постели. И не только. Обычное, почти невинное прикосновение ладони к месту непосредственно над ягодицами может не на шутку завести твоего партнера. А если дополнить касание гораздо менее невинными поглаживаниями чуть пониже — страстный секс вам обеспечен.

Лицо

Это не универсальная эрогенная зона — далеко не всем придутся по душе прикосновения к лицу. Но в осторожных поглаживаниях губ кончиками пальцев кроется столько интимности и доверия, сколько ты не найдешь в более распространенных ласках. Если твоему партнеру не нравится, когда ты трогаешь руками его лицо, ты можешь просто нежно поцеловать его прикрытые веки или потереться кончиком носа о его нос.

Волосы

А точнее, скальп. Просто слово «скальп» в подборке эрогенных зон звучит жутковато. На самом деле, если ты в восторге от того, когда в салоне красоты мастер моет тебе голову, зарываясь пальцами в волосы, почему тебе кажется, что ему это не понравится? Вот тебе и идея для чудесных игр в ванной! Просто зайди к нему и предложи помыть голову. Интересно, как быстро после этого вы переберетесь в спальню?

На самом деле, эрогенной зоной может стать любая область на теле, просто мы так часто ходим «избитыми маршрутами», что забываем пробовать что-то новенькое.

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