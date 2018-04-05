5 причин, по которым ты не должен с ней спать

Что может помешать мужчине и женщине скрестить уста, чресла и все, что ниже пояса? Кажется, все предельно ясно, как в той песне: «С одной стороны свет, а другой стороны нет». Даже если она красива, умна и кажется смыслом жизни, каким для Данте была Беатриче, это все еще не означает, что ты должен с ней спать. По крайней мере, пока. Лучше уйти до того, как вахту электрических лампочек сменят ароматные свечи, одежда рухнет на пол, а губы начнут жадно рыскать по всей поверхности плоти.

1. Сдержанность красит людей

Если ты ищешь кого-то для совместного проживания вплоть до смерти в один день, то с сексом лучше повременить. Потому что найти себе привлекательную особу для легкомысленной демонстрации половых органов друг друга легко, а отыскать ту самую единственную гораздо сложнее. Наша жизнь похожа на распутные и по-юношески максималистские песни «Пошлой Молли» куда больше, чем может показаться. Люди не просто — как сказал великий поэт Кирюша Бледный — «путают кровать и трахают на маминой», они еще и имя друг друга узнают только после распутных процедур. Именно поэтому стоит насладиться прелюдией под названием «отношения», чтобы узнать, насколько твоя дева соответствует порочному образу легкомысленной писи-перебежчицы, и получить гарантии, что в последние полгода ты был ее единственным клиентом. Жизнь у нас все-таки одна, и тратить ее на разочарование в блядях не хочется.

2. Она слишком навязчивая

Чтобы вывести печеночного сосальщика из организма, необходимо пройти долгий и не самый приятный курс лечения. Чтобы выгнать помешанную на твоей персоне сосальщицу из своей жизни, нужно вооружиться осиновыми кольями, Словом Божьим и для верности травматом, поскольку одержимая женщина липнет лучше, чем ворсинки с ковра к обмусоленному чупа-чупсу. С одной стороны, приятно ощущать поистине фанатское обожание, но ровно через три минуты оно начинает раздражать больше, чем выступления Марии Захаровой . Игги Поп отпугивал таких женщин элементарным высмаркиванием в голую руку. Если мадам не пугалась, то позволял прикоснуться к тогда еще не сморщенному телу. Тебе нельзя этого делать ни под каким предлогом. Иначе она не исчезнет никогда. Вступать с ней в отношения тоже нельзя, иначе она высосет из тела, души и кошелька все, и в первую очередь — энергию. А потом будет терроризировать сведением счетов с жизнью. Поэтому пускай перебесится и идет своей дорогой. Это не тот случай, когда нужно ловить счастье, которое само плывет тебе в руки. Приглядись, и станет ясно, что оно скверно пахнет и не тонет.

3. У нее есть мужчина

Даже если девушка распутна, как мечта девственника, и сама склонила тебя к половым преступлениям, ты заслуживаешь молниеносного удара от ее мужчины. Нужно узнавать, состоит ли девушка в отношениях, прежде чем исследовать ее внутренний мир. Подобная дерзость чревата последствиями, причем не самыми приятными. Что с ней сделает ее кавалер, не твое дело — лучше побеспокойся о своей участи. Ты у мамы один такой сыночек-цветочек, а мужчины в таких ситуациях очень огорчаются. Ну ладно, с кем не бывает. Дама случайная, интим, как говорится, случился не со зла. В конце концов, никто ж не говорил, что этот серьезный молодой человек с травматом собирается на ней жениться. Но если ты прекрасно осведомлен об их вселенской любви, то нет тебе оправданий. Отбивать женщин само по себе занятие не самое достойное, но гораздо паскуднее, если вы просто балуетесь раз в месяц без любви, ведомые одним лишь инстинктом. Тут уместно вспомнить гнусную во всех отношениях, но правильную поговорку: «Представь себя на его месте». Поэтому если ты не собираешься отбивать ее из лап этого чудовища ради серьезных, до поцелуев в десны и бытовых ссор, отношений, то не лезь. Оставь людей в покое и не повышай самооценку, хулиганя за спиной.

4. Ты не хочешь и не готов

Секс — весьма переоцененное занятие. Нет, оно очень нужное, необходимое, и жить без него не получается, но не всегда оправдывает ожидания. Ждешь его, ждешь, чахнешь, погибаешь, вступаешь в половую связь с невидимыми женщинами… Наконец-то находишь что-то подходящее, очаровываешь (или так кажется), соблазняешь (или ей самой невтерпеж), снимаешь с нее трусы, снимаешь с себя носки, неловко обнимаетесь, пытаетесь почувствовать друг друга, ловите ритм, сливаетесь воедино… Прыск, и кульминация, спокойствие, как ничего и не было. С каждой секундой она кажется все менее и менее приятной, в голове мысли: «А зачем все это было?», «А как я до такого дожил?», «Оно того не стоило», «Она подобна дереву». Понимаешь, что все обычно, заурядно, и оттого жаль потраченных денег и времени. Смотреть на нее голую — невыносимо: в глаза бросаются исключительно недостатки, незамеченные ранее. Особой радости нет, и человек, с которым ты был так близок, оказывается таким чужим. Шуток твоих не понимает, чувствуешь нависшую неловкость, боишься издать нелепый звук. Разговор не клеится и с каждой минутой раздражает все больше. Если бесчинство творилось в твоем доме, надо подумать о том, как ее вежливо вытолкать и отдохнуть. Если — в ее, стараешься резво уйти. И это при условии, что ты осознанно шел на этот шаг. А если сомневаешься и не очень хочешь? Тогда не обязательно вступать в какие-либо связи только потому, что ты самец. Не нужно никому ничего доказывать, тебя никто не осудит. Половая жизнь разочаровывает гораздо меньше, если человек избирателен в партнерах и занимается сексом только из большого желания.

5. Твои намерения слишком несерьезны, по сравнению с ее Можно как угодно воспринимать женщин: можно как мясо, можно как смысл жизни, можно как ведьму, но ни в коем случае не как дичь. Есть отношения, которые со стороны очень напоминают охоту: сперва ты выслеживаешь ее, начинаешь ухаживать, приманиваешь рассказами о себе и обещанием серьезных отношений, поджидаешь момент, когда можно уложить, укладываешь и… убиваешь. Только не картечью, а ложью. Нет предела женскому коварству — это верно, но некоторые мужские поступки выглядят еще паршивей. Если дама прямым текстом говорит, что ищет не случайный секс, а серьезные отношения, то не стоит водить ее за нос, говорить, что жизни без нее не мыслишь, а потом исчезать. Хочешь — настаивай на своей позиции или сразу уходи, но не вешай ей на уши распирающий тебя эякулят. Это неприлично.