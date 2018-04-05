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Один, два, много: 5 лучших поз для множественных оргазмов
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Один, два, много: 5 лучших поз для множественных оргазмов 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Получала ли ты когда-нибудь мультиоргазм? Почти половина из 500 опрошенных институтом штата Индиана женщин признались, что да, и это довольно высокий процент! Вот в каких позах это возможно с наибольшей вероятностью.
18+
1. Полет фантазии
Во время орального секса множественный оргазм получить довольно просто. Ложись на край кровати, партнер пусть сидит на полу. Сначала он может ласкать тебя языком и руками, потом подключить фингеринг, делая круговые движения пальцами внутри тебя.
2. Одна за всех
Если тебе интересно получить несколько оргазмов в одной позе, можно попробовать так. Ложись на бок, верхнюю ногу согни в колене. Он становится на колени так, чтобы твоя нижняя нога оказалась между его коленей. Начать можно с обычного проникновения, добавляя ручную стимуляцию, трение, игрушки, продолжить анальным сексом — или просто немного изменить угол проникновения. В общем, все в ваших… гм… руках!
3. Простые движенья
Иногда привычную позу можно повернуть под другим углом. Ложись на спину, сведи ноги вместе, он ложится сверху, но не наваливается на тебя всем весом. Ты можешь двигаться и делать большую часть работы, его задача — не получить оргазм раньше времени. Для продолжения — пусть он обопрется на вытянутые руки и теперь уже сам двигается вперед-назад.
4. Подставка для кофе
Если ты становишься ну очень чувствительной после оргазма, стоит попробовать эту позу! Пусть он сядет на кровать и согнет ноги в коленях, ты садишься к нему на колени так, чтобы он смотрел на твой затылок. Первый раз — обычный секс, потом он кладет руку тебе между ног и доводит до второго оргазма.
5. Праздник для себя
Доставить мультиоргазм можно и самой себе (убедись, что никто не побеспокоит!). Возьми любимые секс-игрушки, начни гладить пальцами клитор, а потом запусти «карусель» из игрушек, пока не выдохнешься (или батарейки не сядут).
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