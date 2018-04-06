Жена L'One Анна Горозия — о минусах популярности супруга, его поклонницах и собственном бизнесе

Анну Горозию все знают как жену и маму двоих детей артиста лейбла Black Star рэпера L'One. Однако не многим известно, что помимо этого Аня еще и успешная бизнесвумен, которая к тому же активно занимается благотворительностью. Так что понятие «суперженщина» в полной мере описывает эту хрупкую брюнетку. Мы встречаемся с Аней в одном из столичных кафе и удивляемся, как ей удалось выкроить время в своем плотном графике…

WMJ.ru : Аня, у тебя двое маленьких детей, муж, забота о доме, работа, но при этом ты нашла время для нашей встречи. В чем твой секрет?

Анна Горозия:Секрет в том, что я живу неподалеку (смеется). А вообще, всегда стараюсь устраивать встречи максимально рядом с домом, подбирая удобные для себя локации. Плюс расписываю день буквально по минутам. Например, после нашей беседы я побегу домой, приготовлю ужин, накормлю детей и мужа, потом провожу его на гастроли, а после еще и сяду работать.

WMJ.ru: Во сколько же начинается твой день?

А. Г. :Просыпаюсь в пять утра. Честно признаюсь, я даже когда работала в офисе, так рано не вставала (смеется).

WMJ.ru: А где ты раньше работала?

А. Г. :В крупной медиакомпании. У меня очень большой опыт работы на телевидении.

WMJ.ru: Сейчас, насколько известно, у тебя свой бренд одежды, под эгидой которого ты производишь не только вещи, но и занимаешься благотворительностью.

А. Г. :Да, он называется Inspiration Moscow. На самом деле мне разонравилось слово благотворительность, потому что, когда ты говоришь, что занимаешься благотворительностью, все почему-то возносят тебя до небес. Мы же просто социально ответственный бизнес и часть выручки от продажи отдаем в наш подшефный детский дом и больницу.

WMJ.ru: Почему ты выбрала объектом помощи именно детский дом, а не приют для животных, например?

А. Г. :Я мама. А когда ты становишься матерью, чужих детей не бывает.

WMJ.ru: Ты сама ездишь в детский дом?

А. Г. :Конечно. Если хочешь помогать детям, то они должны знать тебя в лицо и доверять. А для того, чтобы они начали доверять, к ним нужно приехать минимум пять раз, и тогда они сами будут к тебе подходить и, например, говорить: «У меня выпускной, мне нравится мальчик, можешь мне купить платье?»

WMJ.ru: Как часто ваша команда устраивает такие посещения?

А. Г. :Обязательно два раза в год, в сентябре и мае. А еще раз в год мы стараемся привозить ребят в Москву, потому что детский дом находится достаточно далеко, в Тверской области.

WMJ.ru: Вы организовываете какие-нибудь благотворительные мероприятия?

А. Г. :Да, как раз 7 апреля в Питере мы будем проводить благотворительный фестиваль в пользу фонда Константина Хабенского , который занимается помощью детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Там будет маркет, где свою продукцию и услуги будут представлять известные питерские бренды, включая наш магазин, кинотеатр, где будут показывать фильмы про Санкт-Петербург, а одним из спикеров станет художница Елена Шейдлина . Этот фестиваль очень отличается от всего того, что мы делали раньше.

WMJ.ru: А что вы делали раньше?

А. Г. :Мы проводили спортивные мероприятия. Суть их заключалась в том, что люди приходили на тренировку, платили за нее, а все собранные деньги мы отдавали в детский дом и больницу.

WMJ.ru: Когда остается немного свободного времени для себя, чем занимаешься?

А. Г. :Я, честно говоря, стараюсь переключаться. Например, когда дети засыпают, у меня появляются свободные полчаса. В этот момент я закрываюсь на кухне, выключаю телефон и сажусь смотреть сериал. Просто не могу позволить себе такую роскошь, когда дети бодрствуют или когда нет няни (улыбается).

WMJ.ru: Часто с мужем проводите время только вдвоем?

А. Г. :Мы, конечно, не 24 часа вместе — это просто невозможно, но стараемся уделять друг другу время.

WMJ.ru: У вас не вставал вопрос о том, чтобы ты полностью посвятила себя семье и отложила все рабочие дела?

А. Г. :Нет, потому что у меня всегда в приоритете будут дети и семья. Если я встаю утром, то обязательно должна приготовить завтрак, неважно, насколько занята.

WMJ.ru: Леван (прим. WMJ.ru: настоящее имя L`one — Леван Горозия ) поддерживает тебя во всех начинаниях?

А. Г. :Конечно. И я тоже его. Вообще, всегда стараюсь находить золотую середину. Сейчас я готовлюсь к фестивалю, и все понимают, что я очень загружена, у меня много работы и мне это очень важно, поэтому никто не терроризирует, а, наоборот, все поддерживают (улыбается). Но если бы я так работала 24 часа в сутки и семь дней в неделю, тогда бы мне точно сказали: «Анна, а ну-ка присядь» (смеется).

WMJ.ru: К слову, о муже. Поскольку он знаменитый рэпер, скажи, какие плюсы и минусы в его популярности можешь выделить именно со своей стороны? То есть как она влияет на тебя и на вашу семью?

А. Г. :Самый главный плюс — это благосостояние семьи. А минус в том, что мы элементарно не можем пойти на прогулку в парк днем, поэтому гуляем рано утро по будням. В остальное же время пристальное внимание окружающих доставляет сильный дискомфорт. У нас ведь маленький ребенок, поэтому, когда люди начинают бегать вокруг нас, орать, будить его, во мне просыпается мать-тигрица (смеется).

WMJ.ru: Как относишься к настойчивому вниманию поклонниц Левана?

А. Г. :Как такового настойчивого внимания-то и нет. Леван не ходит на вечеринки. Вообще не понимаю, как остальные это успевают. Если нас куда-то приглашают, мы не раз обдумаем предложение, прежде чем принять решение.

WMJ.ru: Значит, понятия ревности у вас в семье нет?

А. Г. :Мы уже так давно вместе, ну какая там ревность (улыбается).

WMJ.ru: Сколько лет вы вместе?

А. Г. :Порядка 12.

WMJ.ru: А как вы познакомились?

А. Г. :В университете. Я тогда еще встречалась с другим парнем, а Леван начал настойчиво ухаживать и отбил меня.

WMJ.ru: Прямо отбил?

А. Г. :Да, там была целая «Санта-Барбара» (смеется). Мы прятались, не могли скрывать своих чувств… Было забавно.

WMJ.ru: Похоже, ему пришлось потрудиться, чтобы тебя завоевать!

А. Г. :Да (улыбается).

WMJ.ru: Ты изначально была уверена, что готова прожить с этим человеком всю оставшуюся жизнь?

А. Г. :Мне было 17 лет, когда мы начали встречаться, поэтому тогда я об этом не задумывалась (смеется). Но все-таки через какое-то время поняла, что вот он — мой мужчина!

WMJ.ru: Когда Леван только начинал свою карьеру, тебе не казалось, что музыкант — это несколько нестабильная профессия?

А. Г. :Казалось.

WMJ.ru: Но ты все равно его поддержала, почему?

А. Г. :Леван всегда был очень уверен в себе, и все люди, которые с ним когда-либо работали, знают, что это недурная самоуверенность. Он любит то, чем занимается, и живет этим. Я просто верила ему.

WMJ.ru: Ты была готова к тому, что он, например, не сможет много зарабатывать?

А. Г. :Мы никогда не жили в золоте. Просто вместе росли и поднимались. Поэтому меня вообще не пугало то, что у него может что-то не получиться. Даже сейчас.

WMJ.ru: Ваши отношения — прямое доказательство того, что за каждым великим мужчиной стоит более великая женщина!

А. Г. :Спасибо (улыбается). Я его жена, друг, партнер. Конечно же, я всегда буду за ним стоять. Несмотря ни на что.

WMJ.ru: У вас есть свой секрет идеального брака?

А. Г. :Самое главное — это доверять друг другу. Ну и, конечно, немаловажно уважать выбор каждого, его желания, мечты, цели.

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Текст:беседовала Валерия Яковлева

Фото:пресс-служба, Instagram