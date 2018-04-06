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Нереально красиво! Смотрим самые невероятные видео с ударами молнией
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Нереально красиво! Смотрим самые невероятные видео с ударами молнией 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Молнии относятся к тем природным являениям, которые одних людей вдохновляют, других заставляют закрывать от ужаса глаза и искать места убежища. Нас с детства учат, как надо себя вести в случае грозы и пугают последствиями от попадания удара молнии. Но, несмотря на всю опасность, это природное являение все равно приковывает к себе повышенное внимание. Разряд посреди темного неба на доли секунды освещает все вокруг и похож на настоящую магию. Многие люди во время молнии пытаются запечатлеть и сохранить увиденное на пленку или же смартфон, но это получается далеко не всегда. Никогда не знаешь, где, в какой момент и на сколько появится очередной разряд. Мы подготовили для тебя несколько видео профессиональных операторов, которым удалось не только снять удары молнии, но и превратить их в произведения искусства.
А стопкадрами из этой подборки можно любоваться бесконечно. Представляешь, как это круто выглядело в реальности?!
А ты боишься ударов молний или же наслаждаешься грозой при каждой возможности?
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Фото:Global Look Press
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