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Диана Анкудинова покорила интернет
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Диана Анкудинова покорила интернет 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Феноменальным интересом и поддержкой телезрителей пользуется выступление участницы второго сезона «Ты супер!» Дианы Анкудиновой — оно, побив все мыслимые и немыслимые рекорды, набрало в интернете более 11 миллионов просмотров.
Когда конкурсантка по-французски спела «Derniere Danse» певицы Indila весь зал и члены жюри аплодировали стоя. Еще бы — и голос, и искренность девочки просто заворожили зал…
— Я очень благодарна всем, кто посмотрел мое выступление. Когда я первый раз вбила свое имя в поисковой строке YouTube, под видео моего номера на «Ты супер!» была цифра миллион просмотров, и с каждым днем она становилась все больше. После такого успеха я чувствую себя ответственной перед зрителями и понимаю, что не могу разочаровать их. Каждый выход на сцену должен быть лучше предыдущего, — говорит и счастливая, и растерянная Диана.
В свои 14 лет девочка пережила не одну трагедию, но, несмотря на удары судьбы, осталась доброй и жизнерадостной. С раннего детства Диана занимается вокалом, она становилась лауреатом и дипломантом многочисленных вокальных конкурсов. На проекте «Ты супер!» юная вокалистка хотела бы попробовать исполнить рок— и джаз-композиции. А еще Диана, как и все ее коллеги по конкурсу «Ты супер!» мечтает о главном — чтобы у каждого ребенка на проекте и не только были родители…
Смотрите вокальный конкурс «Ты супер!» каждую субботу, в 20:00 на НТВ!
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