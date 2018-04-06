Cамые красивые политики

Некоторые барышни смотрят футбол из-за красавцев-спортсменов, а новости можно слушать ради красавцев-политиков. Некоторые из них просто вылитые кинозвезды!

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН

Президент Франции Эммануэль Макрон — любимец публики, сразу после избрания появился не только на главных страницах всех политических газет, но и на обложке гей-журнала.

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Впрочем, сам политик предпочитает женщин, только ленивый не обсудил его брак с бывший учительницей Бриджит, которая старше Макрона на 24 года.

ДЖАСТИН ТРЮДО

Если и есть кто привлекательнее Макрона среди мировых лидеров — так это канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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Либерал, спортсмен, отец троих детей и любитель разноцветных носков — устоять невозможно!

ДЖОЗЕФ ПАТРИК КЕННЕДИ III

Представитель известного семейства — вот уж кому повезло с генетикой! Самый либеральный в своей семье — поддерживает однополые браки и вовсю критикует Трампа.

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Правда, и Россию недолюбливает. Конгрессмен окончил Стэнфорд, где получил прозвище Mildman (молочный человек): на одной из веселых студенческих вечеринок он выпивал кружку молока в ответ на каждую кружку пива своего товарища. Такой вот здоровый образ жизни.

ГАБРИЭЛЬ ВИКСТРЁМ

Шведский политик, бывший министр здравоохранения и спорта. Прославился на весь интернет, заявив, что громкие стоны во время секса полезны для здоровья.

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Главные поклонницы Габриэля живут в Турции: как-то после небольшого увеличения подписчиков из Турции в Твиттере, он написал слова приветствия на турецком, получил 8 тысяч ретвитов, 20 тысяч новых читателей и прозвище «министр-красавчик». Вот как надо завоевывать любовь!

КРОНПРИНЦ ФРЕДЕРИК

Самый настоящий принц из Дании. Окончил Гарвард , работал секретарем в посольстве, говорит на четырех языках, бегает марафоны, в общем, — прелесть. Но надеяться не на что — у него жена и четверо детей.

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Жена, кстати, без всяких титулов, самая настоящая «простолюдинка», да еще и из Австралии, но датчане обожают их семью.

ТИМ ХАРРИС

Лидер оппозиции в ЮАР и заядлый серфер Тим Харрис точно мужчина с обложки. Его постоянно награждают титулом «самый сексуальный политик», что неудивительно.

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Сами посмотрите. Сейчас Тим возглавляет Wesgro, туристическое, торговое и инвестиционное агентство Кейптауна.

ХАНС ЛИНДЕ

Бывший депутат шведского парламента, член Левой партии, борец за права женщин. А какая у него классная борода!

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ЭДУАРДО ЛЕЙТЕ

Бывший мэр бразильского города Пелотаса, адвокат Эдуардо Лейте — примерный семьянин и любитель животных.

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Политическую карьеру начал еще во время учебы, стал самым молодым мэром в истории Пелотаса (в 2013 году ему было 28 лет) и совершено спокойно покинул свой пост спустя 4 года.

ПЕНЬЯ НЬЕТО

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето — отец шестерых детей, а еще он женат на актрисе из культового сериала «Просто Мария». Руководит страной, увлекается дайвингом, проводит много времени с семьей (еще бы, шестеро детей!), прекрасно выглядит.