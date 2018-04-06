Найдена девушка с самым длинным языком в мире

Эта красавица вытворяет языком такое, что на нее приходят посмотреть толпы народа. Серьезно, 18-летняя Адрианна Льюис без особых проблем может лизнуть собственный локоть и достать языком до глаза — пожалуй, на это стоит взглянуть.

Длина ее языка составляет 10,16 сантиметров. Адрианна даже подала заявку в Книгу Рекордов Гиннеса и ждет официального признания своего языка самым длинным в мире.

Еще в 13 лет историю о девочке со странным языком опубликовал местный журнал, а теперь Адрианна дает интервью чуть ли не каждый день.

Знаете эту поговорку, «Близок локоток, да не укусишь»? Ну, Адрианна может его хотя бы лизнуть.

Trendymen

В младших классах девочку постоянно дразнили. Забавно, но сегодня бывшие одноклассники с удовольствием греются в лучах славы Адрианны.

Сейчас Адрианна буквально зарабатывает на собственном языке. Посмотрите ее канал на YouTube, он очень забавный.