Ещё
Найдена девушка с самым длинным языком в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найдена девушка с самым длинным языком в мире 

Trendymen 43 минуты назад
Фото: Trendymen
Эта красавица вытворяет языком такое, что на нее приходят посмотреть толпы народа. Серьезно, 18-летняя Адрианна Льюис без особых проблем может лизнуть собственный локоть и достать языком до глаза — пожалуй, на это стоит взглянуть.
Длина ее языка составляет 10,16 сантиметров. Адрианна даже подала заявку в Книгу Рекордов Гиннеса и ждет официального признания своего языка самым длинным в мире.
Еще в 13 лет историю о девочке со странным языком опубликовал местный журнал, а теперь Адрианна дает интервью чуть ли не каждый день.
Знаете эту поговорку, «Близок локоток, да не укусишь»? Ну, Адрианна может его хотя бы лизнуть.
Trendymen
В младших классах девочку постоянно дразнили. Забавно, но сегодня бывшие одноклассники с удовольствием греются в лучах славы Адрианны.
Сейчас Адрианна буквально зарабатывает на собственном языке. Посмотрите ее канал на YouTube, он очень забавный.
Последние новости
5 самых сильных болей, существующих в природе Самые скандальные платья в истории церемоний Оскар Сестры Белла и Гиги Хадид снялись полностью обнаженными и вызвали ужасный скандал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле означает слово «хохол»177
«Таки да!»: понимаете ли вы одесский язык?10
Доказательства внеземного происхождения пирамид161
Патрик Хардисон: история человека без лица7
Зачем в СССР брили годовалых детей наголо44
Видео
01:11
Британка уверена, что в её пабе живет призрак
Безумный мир
00:45
На Гавайях «запело» небо
Безумный мир
01:51
Вечноцветущую сакуру сделали в Японии
Вещи
01:38
Странное поведение телеведущих озадачило уфологов
Безумный мир
01:26
В Архангельской области заметили снежного человека
Безумный мир
00:51
«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией
Безумный мир
00:58
Найден самый полный скелет тиранозавра
Вещи
03:06
Патрик Хардисон: история человека без лица
Люди
03:09
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Безумный мир
01:46
Японкам предложили купить воображаемого охранника
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение