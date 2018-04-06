Близняшки с идеальными телами покорили мир трюками

Близняшки с удивительными телами покорили поклонников невероятной гибкостью. Девушки проводят на тренировках по 6 часов и результат того реально стоит.

trendymen.ru

Тиган и Саманта Райбка пришли в акробатику в три года.

А в шесть лет сестрички начали заниматься еще и танцами.

В 2013 году близняшки стали полуфиналистками шоу Australia’s Got Talent и после этого отправились покорять мир.

trendymen.ru

Тиган и Саманта выступают на корпоративных мероприятиях, бывают на крупных вечеринках и ведут собственный канал, который пользуется большим успехом.

Заработок с YouTube позволяет близняшкам ни в чем себе не отказывать и постоянно путешествовать.

trendymen.ru

Девушки часто выполняют трюки в общественных местах и собирают толпы народа. Еще бы — вы только посмотрите, на что способны их гибкие тела!