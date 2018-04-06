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Близняшки с идеальными телами покорили мир трюками
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Близняшки с идеальными телами покорили мир трюками 

Trendymen 2 часа назад
Близняшки с удивительными телами покорили поклонников невероятной гибкостью. Девушки проводят на тренировках по 6 часов и результат того реально стоит.
trendymen.ru
Тиган и Саманта Райбка пришли в акробатику в три года.
А в шесть лет сестрички начали заниматься еще и танцами.
В 2013 году близняшки стали полуфиналистками шоу Australia’s Got Talent и после этого отправились покорять мир.
trendymen.ru
Тиган и Саманта выступают на корпоративных мероприятиях, бывают на крупных вечеринках и ведут собственный канал, который пользуется большим успехом.
Заработок с YouTube позволяет близняшкам ни в чем себе не отказывать и постоянно путешествовать.
trendymen.ru
Девушки часто выполняют трюки в общественных местах и собирают толпы народа. Еще бы — вы только посмотрите, на что способны их гибкие тела!
trendymen.ru
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