Самые мистические факты о Ленине

Чем крупнее масштаб исторической личности, тем больше вокруг нее ходит мифов и легенд. Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин — не исключение. О нем ходит немало совершенно иррациональных историй, причем рассказчики уверяют, что они подлинные…

Ленин — потомок ведьмы?

Известно, что предки матери Владимира Ульянова — урожденной Марии Бланк — происходили из Западной Европы. Немецкий психолог Гюнтер Крузе утверждает, что приходится вождю пролетариата внучатым племянником. Проводя генеалогические изыскания, он случайно обнаружил в архивах упоминание о том, что одна из прабабок Ульянова-Ленина в средневековую эпоху была сожжена на костре. Инквизиторы обвинили ее в занятиях колдовством и черной магией. То есть она могла быть ведьмой!

Кто похитил Володю Ульянова?

Известный публицист Игорь Бунич в одной из своих исторических книг упоминает любопытный факт. 14 августа 1873 года над одной из церквей города Симбирска, где тогда проживала семья Ульяновых, наблюдали неопознанный летающий объект. Он выглядел как шар, светящийся голубым светом. В то же время в окрестностях Симбирска начался массовый падеж скота.

В тот же самый день пропал трехлетний Володя Ульянов. Вместе со старшим братом Сашей малыш гулял во дворе. Но семилетний Саша так и не смог объяснить, куда делся братишка.

Ульяновы обратились в полицию. Поиски оказались безуспешными. Но через две недели пропавшего ребенка обнаружили на обочине дороги в тридцати верстах от города возвращавшиеся с сенокоса крестьяне. Казалось, мальчик находится в трансе. Поначалу он даже не отреагировал на приехавших за ним родителей. Но вдруг Володя четко произнес: «Через 75 лет возродится Израиль!» Затем расплакался и позвал маму. После этого он пришел в себя, и больше за ним не замечали ничего странного.

Володя так и не сумел рассказать, где находился все это время. Но похоже, о нем заботились, он был чист и накормлен.

И. Бунич напрямую связывает исчезновение маленького Володи с появлением НЛО. Более того, он считает, что ребенок якобы был похищен пришельцами, которые даровали ему необычные способности, позволившие будущему вождю возглавить революцию, повести за собой массы…

Возможно, именно благодаря таинственному дару Ленин, даже будучи уже тяжело больным, занимался интеллектуальным трудом, писал статьи… Когда после смерти ученые вскрыли его мозг, оказалось, что тот почти целиком превратился в известь! Непонятно, как человек в таком состоянии в принципе мог сохранять ясность ума. Разве что он не был обычным человеком…

Вечно живой Ильич

Призрак Ленина, если верить преданиям, впервые появился еще при жизни вождя. Как-то октябрьским днем 1923 года Ленин вдруг прибыл в Кремль. Он был один, без охраны и сопровождающих. Караульные удивленно наблюдали, как Владимир Ильич молча шествует по комнатам… Все же ситуация выглядела довольно странной, и начальник караула решил позвонить в резиденцию в Горках. Ему сказали, что Ленин находится дома и по состоянию здоровья выехать никуда не может. Кстати, по словам очевидцев, прибывший в Кремль «двойник» передвигался без каких-либо проблем, тогда как Владимир Ильич был частично парализован и с трудом мог ходить, опираясь на палку…

После кончины вождя «паранормальные явления» стали регулярными. Сотрудники Кремля рассказывали, что в здании то произвольно срабатывала сигнализация, то по ночам из ленинской квартиры-музея слышались голоса, звуки шагов и передвигаемой мебели. Иногда сам собой загорался свет, а порой включался патефон и заводились пластинки с ленинскими речами…

Один из последних эпизодов имел место в 1993 году. Как-то Сергей Филатов , возглавлявший тогда администрацию Президента России , допоздна засиделся в кабинете над документами. Вдруг он услышал наверху чьи-то шаги. При этом Филатов точно знал, что там, в квартире-музее, никого в данный момент нет. Охрана проверила помещение, но, конечно же, никого не обнаружила.

Еще рассказывают о появлении ленинского фантома над Спасской башней Кремля. Любопытно, что призрак выглядел исполинским, тогда как при жизни вождь отличался невысоким ростом.

Нечто загадочное якобы происходит и в доме-музее Ленина в Самаре, где когда-то жила семья Ульяновых. Работники музея утверждают, что ночами по пустым помещениям второго этажа особняка кто-то ходит. Порой по зданию плывет непонятно откуда взявшийся аромат кофе и пирогов с капустой и яблоками, которые, по рассказам, Ленин обожал при жизни… А бывает и так, что по утрам белье на кровати, где некогда спал вождь, находят смятым.

Был и такой эпизод. Одна женщина поздно вечером шла домой мимо здания музея. И вдруг она заметила в окне… Ленина. По словам дамы, это несомненно был Владимир Ильич. Он стоял, вытянув одну руку вперед, а вторую заложив за пройму жилетки. Очевидицу охватил жуткий страх и она бросилась прочь.

Между прочим, слухи о призраках в самарском музее возникли только после того, как российская общественность в очередной раз принялась обсуждать вынос тела Ленина из Мавзолея…