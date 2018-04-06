Банды папуасов: самые опасные ОПГ в мире

Наивных и добродушных папуасов сегодня можно встретить разве что в глубине острова Новая Гвинея. В городах уже давно орудуют безжалостные банды, которые наводят страх не только на местное население, но и на правоохранителей.

Бедная, но демократичная

Папуа — Новая Гвинея — государство чрезвычайно бедное. Из 120 развивающихся стран ее экономика, базирующаяся главным образом на сельском хозяйстве, занимает 91 место. 25% жителей острова безработные, среди молодежи до 30 лет уровень безработица достигает 80%.

Австралия ежегодно выделяет 240 миллионов долларов в помощь своему нищему соседу, однако куда деваются эти средства в насквозь коррумпированном государстве догадаться не сложно. В 2003 году австралийский Центр независимых исследований опубликовал доклад, в котором признавалось, что экономическая помощь только развращает правящие круги Папуа и порождает иждивенцев. [С-BLOCK]

Новая Гвинея еще и одна из наиболее криминогенных стран мира. Так, главный город острова Порт-Морсби занимает предпоследнее 197 место в рейтинге безопасных столиц мира. К примеру, умышленных убийств здесь совершается в 23 раза больше, чем в Лондоне.

Это спровоцировано чрезвычайно низким уровнем жизни при агрессивном навязывании потребительских ценностей, полным отсутствием возможности для самореализации и крайне неэффективной работой сил правопорядка. При этом как бывший доминион Британии Папуа входит в Содружество наций и де-юре управляется парламентской демократией.

Не застрахован никто

Первые рэскол-банды (от английского raskol — плут», «шельмец», «негодник») возникли в Порт-Морсби в конце 60-х. Это были неформальные молодежные объединения вроде хиппи или рокеров, промышлявших хулиганством и мелким воровством. Буквально за пару десятилетий они выросли в хорошо организованные преступные группировки, не гнушавшиеся вооруженным разбоем, похищением людей и убийствами.

Несмотря на то, что от рэсколистов достается всем категориям населения они находят в массах сочувствие и поддержку. Многие видят в них борцов с произволом полиции и чиновников, притесняющих простой народ. Да и сами члены рэскол-группировок не прочь сравнить себя киногероями, обирающими богатых и делящимися с бедными.

Защититься от рэскол-банд практически не возможно: не спасают ни высокие заборы, ни сигнализация, ни вооруженная полиция, которая не очень жаждет идти на прямое столкновение с преступным миром. Страдают от рэсколистов и туристы. Неслучайно в путеводителе «Lonely planet» написано: «Если вы въезжаете на территорию отеля, и у вас создается такое впечатление, что вы попали на территорию тюрьмы строгого режима — это хороший отель».

Грозная сила

Сегодня тон в криминальном мире Папуа задают четыре крупных преступных сообщества — «Bomai», «Koboni», «Mafia» и «Brigade 585», которые включают в себя мелкие банды. Названия последних достаточно красноречивы: «Ангелы Ада», Кровь», Ку-клукс-клан», «Черная Сила», «Триада», «Мельбурнские убийцы».

Между собой рэскол-группировки стараются не враждовать: только сплотившись, они представляют грозную силу способную противопоставить себя полиции. Тем не менее, сферы влияния и зоны деятельности между бандами четко разграничены. Группировки формируются по принципу соседства, присоединение к банде и выход из нее строго не регламентированы, поэтому главари порой не знают точное количество своих подопечных. [С-BLOCK]

Средний возраст рэсколиста 20-21 год. Женщины, как правило, в банду не входят, хотя могут допускаться к выполнению некоторых функций — наблюдению, организации вылазок, доставке еды и выпивки, а также сбыту краденного.

В последнее время папуасские бандформирования активно вовлекаются в поле деятельности международной преступности. Лидирующие позиции в освоении новогвинейского криминального пространства принадлежат китайской мафиозной структуре «Триада». Щедро спонсируя местных полицейских, китайцы через рэскол-группировки беспрепятственно сбывают наркотики, которые затем следуют в Австралию, Новую Зеландию, США и Канаду.

Коммунизм по-папуасски

По признанию криминалистов, рэсколизм в Новой Гвинее обусловлен традициями меланезийского общества, которое еще недавно находилось на стадии первобытнообщинного строя. Начав во второй половине XX века активно испытывать влияние цивилизации, папуасы, по сути, не вышли за пределы «общинного коммунизм». Это присуще и рэскол-бандам, в которых сохранился принцип распределения благ — жилища, еды, оружия и даже награбленного имущества.

Еще одна особенность папуасского рэсколизма, имеющая национальные корни — обряд инициации. Когда папуасский юноша приносил свою первую добычу с охоты — он становился мужчиной. Чтобы стать полноправным членом рэскол-банды тоже нужна жертва, но у современных папуасов место животного занимает изнасилованная женщина. По данным международных организаций, каждая третья женщина Новой Гвинеи хоть раз подвергалась сексуальному надругательству. [С-BLOCK]

Однако подлинным виновником разгула рэсколизма в Папуа исследователи называют тлетворное влияния Западной культуры, которая попадая на папуасскую почву, дает совершенно непредсказуемые, порой причудливые всходы. Так кумирами папуасской молодежи в американском кинематографе неизменно становятся плохие парни, а проявляемая ими жестокость воспринимается как проявление геройства.

Некоторые папуасы верят, что попавшие в их руки продукты западной цивилизации — еда, спиртное, одежда, всякие безделушки — произрастают на деревьях в странах пришлых людей. Ярче всего это проявилось в «карго-культе» — помеси христианства и местных верований, согласно которому полное изобилие, которое существует на Западе, «злые белые» присвоили себе несправедливо, и главная задача папуасов — сделать так, чтобы незаконно отобранное было возвращено народу Папуа.