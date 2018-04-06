Снайперши «Белые колготки»: существовали ли они

Об отряде прибалтийских спортстменок-биатлонисток, которые стали зарабатывать себе на жизнь в 1990-е годы, убивая русских солдат в горячих точках СНГ, говорили во время первой и второй Чеченских войн. Их описывали, как белокурых бестий, наёмниц, которые отличаются жестокостью к врагам, ненавидят русских, а в свободное «от работы» время носят обтягивающее белое трико, из-за которого они и получили свое прозвище.

Российские политехнологи считали появление слуха о «Белых колготках» пропагандой, стравливавшей народы и отсылавшей к воспоминаниям о зверствах нацистов.

Были и не были

Но существовали ли они на самом деле? До сих пор на военных форумах мелькают фразы типа: «Я знал командира, который захватил снайпершу», а далее следует рассказ о расправе над наёмницей, в котором участвуют то БТРы, то вертолет. Однако никто и никогда не говорит: «Я лично видел», «я присутствовал», так как в Чечне проходила контртеррористическая операция и признавшиеся в расправе могут попасть под суд. Как правило, посетители форума быстро развенчивают подобные истории, замечая несоответствия в повествовании.

По слухам снайперши появились сначала в Нагорном Карабахе в 1992 году. И именно там их не только видят, но и якобы берут в плен, правда, официального подтверждения этому нет. Историк Владимир Пряхин , уроженец Карабаха, рассказывал журналистам, что одну снайпершу действительно убили, но она была русской, из Ростова, и «снял» «воительницу» её же ученик.

После Карабаха «Белые колготки» появятся в Осетии, затем в Приднестровье, в Абхазии, в Чечне и даже в Югославии. Исследователи вопроса ссылаются на газету «Псковские вести», в которой в 1995 году было опубликовано интервью военного, который видел, как поймали снайпершу из отряда. Однако газеты такой сейчас в Пскове нет, а значит, проверить информацию невозможно.

И все-таки они были

Да, женщины-снайперы в самом деле участвовали в военных конфликтах СНГ в качестве наемников. Об этом свидетельствует уголовное дело, возбужденное против пойманной в Чечне наёмницы Лены (Лолиты), которая воевала в отряде террориста Басаева, в частности, вместе с боевиками атаковала Первомайское и Кизляр. Однако родилась она не в Прибалтике, а под Полтавой. Журналистка из « Московского комсомольца » Елизавета Маетная беседовала с осужденной уже в колонии. Но боевое прошлое снайперша обсуждать отказалась, зато рассказала, как собиралась торговать шмотками, закупаясь в России.

Елизавета Маетная приводит сведения, которые ей подтвердили в спецслужбах, о том, что в карманах убитых боевиков в Чечне были найдены записи о зарплатах снайперш. В них значилось следующее: «Фатима — 170 т.р, Оксана — 150 т.р., Лена — за двух разведчиков — 30 т.р.». Но здесь есть неясность: если эта информация относится к 1994 году, то цифры слишком маленькие, а если к периоду после деноминации — слишком большие.

Начальник центра связей с общественностью ФСБ РФ Александр Михайлов признавался представителям СМИ, что оперативных данных о «Белых колготках» было много, однако он отрицал существование отряда, потому что снайперы — «товар штучный», а задержанных женщин отнести к кому-либо отряду невозможно, если они без оружия и в гражданском.

Генерал-полковник Геннадий Трошев в книге «Чеченский дневник окопного генерала» пишет, что боевики в основном были арабами, выходцами из Среднеазиатских республик, но попадались негры и «снайперша из Прибалтики».

В 2006 году агентство "Лента.ру" сообщало, что террорист из Беслана Казбек Мисиков дал показания о том, что среди бандитов в школе Беслана была блондинистая женщина-снайпер и человек с прибалтийским акцентом, причем женщина просто ушла, надев медицинский халат. Это же говорил журналистам « Российской газеты » и Станислав Кесаев — вице-спикер парламента Алании (РГ, 2005 г., №12).

Сергей Ястржембский 17 февраля 2000 года поведал прессе, что у разведки есть доказательства того, что на стороне бандитов воюют наёмницы. В том же году «Интерфакс» сообщил о сдавшейся в плен снайперше Фатиме. А весной 2001 года военные захватили в Грозном женщину-снайпера из Таджикистана, которая, заняв боевую позицию, вышла в эфир с советом поберечь детородные органы — наёмница была убита при попытке к бегству (газета РБК daily от 31 марта 2001 г.).

Руководивший группой управления спецоперациями ФСК Сергей Шаврин также рассказывал журналистам РГ о существовании наёмницы из Санкт-Петербурга (РГ от16 декабря 2005 г.).

Шанс поймать еще есть

Как видите, ни одна прибалтийская наёмница в поле зрения правоохранительных органов России так и не попала. Но шанс поймать воинственных амазонок сохраняется: известно, что на Донбассе на стороне ВСУ воюют снайперши из украинского «Правого сектора». Например, под Иловайском была убита Наташа — наёмница из Белоруссии. А портал «Васильевъ градъ» сообщил, что в июле 2014 года под Саур-Могилой убили наёмницу из Польши.