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Выступление участницы «Ты супер!» набрало более 11 миллионов просмотров
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Выступление участницы «Ты супер!» набрало более 11 миллионов просмотров 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Выступление участницы второго сезона вокального конкурса «Ты супер!» Дианы Анкудиновой набрало более 11 миллионов просмотров (суммарное количество просмотров двух видео одного выступления) на YouTube.
В свои 14 лет девочка пережила не одну трагедию, но, несмотря на удары судьбы, осталась доброй и жизнерадостной. На проекте она собирается попробовать себя в разных жанрах и для начала выбрала композицию Derniere Danse певицы Indila.
"Я очень благодарна, всем людям, которые посмотрели моё выступление. Когда я в первый раз вбила своё имя в поисковой строке YouTube, под видео моего номера на «Ты супер!» была цифра — миллион просмотров, и с каждым днём она становилась всё больше. После такого успеха я чувствую себя ответственной перед зрителями и понимаю, что не могу разочаровать их. Каждый новый выход на сцену должен быть лучше предыдущего", — сказала Диана.
Подробности выступления НТВ покажет в субботу, 7 апреля.
Международный вокальный конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Соревнования помогают детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать талант и исполнить заветные мечты.
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