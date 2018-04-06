8 писателей, с которыми необходимо ознакомиться каждому мужчине

Сегодня мы поговорим об авторах и их книгах, которые будет не лишним прочитать каждому мужчине. Уверены, в каком-нибудь паблике «Мысли миллиардера» или «Как стать успешным, читая мотивирующие цитаты» ты видел кучу таких подборок, и надеемся, у тебя возникало чувство разочарования от предложенных книг и авторов: туда обычно сливают все, начиная от Библии и заканчивая «Шерлоком Холмсом».

Да, есть определенный круг писателей, с которыми должен ознакомиться каждый интеллигентный человек, причем неважно, какого он пола. Обычно в таком случае называют Толстого, Достоевского и далее по списку грузной классической литературы. Но настоящий мужчина и интеллигент — это не одно и то же. Мужчиной можно быть и работая шахтером, и разговаривая через «бля» и не зная, с помощью чего Раскольников пробил череп пожилой женщине. Главное для мужчины — это его внутренний стержень и характер, а не эрудиция и образованность. Поэтому книги «для мужчин» должны показывать парням, какими им быть; должны давать ясные ориентиры поведения. Устав от обманщиков в мужских журналах, мы составили для тебя свою подборку и надеемся, ты найдешь в ней автора, который поднимет твой дух на новый уровень.

1. Эрих Мария Ремарк

Он написал около двадцати книг, и все они примерно об одном и том же: как тяжело жить после войны. Особняком стоят несколько его произведений, которые просто нужно прочитать. Первое — это, конечно же, «На Западном фронте без перемен». Хочешь узнать горькую окопную правду, войну, какая она есть, глазами вчерашнего школьника — читай эту книгу. Произведение дает понять, что война — это не красивые взрывы, герои и пафосные речи про долг. Война — это молодые пацаны, которые должны были гулять с девчонками по набережным, но вместо этого их рвет в клочья огнем пулеметов и минометов. Это грязь, кровь, смерть и призрачная надежда выжить. Вот что такое война Ремарка. А знал он все это не понаслышке: после школы сразу попал на Западный фронт, где спустя какое-то время на передовой получил тяжелые ранения и промотался до конца войны по госпиталям. Вторая великая книга Ремарка — «Три товарища». Ты скажешь, что это попса — советовать сто раз всеми прочитанный роман. Но, друг мой, это главное произведение ХХ века о дружбе, а дружить тоже надо учиться, как и любить. Перечитай его, а если еще не брал в руки, обязательно возьми: оттуда ты узнаешь, что такое дружба. Ах да, вся эта драма про троих мужчин и автомобиль приправлена, как полагается, добротной любовной линией, где, как всегда у Ремарка, все кончится плохо, но покажет величие душ влюбленных. «Я стоял и думал, как это ужасно — иметь любимую женщину, но не иметь денег в карманах» — это оттуда. Завершающее произведение Ремарка, после которого его можно больше уже не читать — «Триумфальная арка». Он ветеран Первой мировой, сбежавший из Германии после пыток в Гестапо. Он спасал людей, будучи хирургом в ту войну; спасал от Гестапо и после прихода нацистов к власти, за что и поплатился. Его женщина умерла, его страна хочет его смерти, у него нет ничего, кроме выпивки и подпольных операций вместо французских героев. Прочитай эту книгу просто для того, чтобы увидеть, как мужчина должен встречать момент, когда вся его жизнь пошла под откос. Никакой паники, слез и истерик — только стойкость и мужество.

«Дай женщине пожить несколько дней такой жизнью, какую обычно ты ей предложить не можешь, и наверняка потеряешь ее. Она попытается обрести эту жизнь вновь, но уже с кем-нибудь другим, способным обеспечивать ее всегда»

— он знал толк в женщинах. Недаром среди покоренных им была сама Марлен Дитрих — Мерлин Монро своей эпохи.

Тот самый бородатый мужчина в свитере. По большому счету можешь брать любое его произведение и везде ты найдешь яркие мужские характеры и образы. Хемингуэй был санитаром на фронтах Первой мировой, гонял военкором во время Гражданской войны в Испании, командовал отрядом французских партизан во Вторую мировую войну, много пил, боксировал — короче, был мужиком. И его герои такие же. Это не Сартр с его разглядыванием грязных бумажек при осмыслении бренности бытия — это человек дела. Начни с «Прощай, оружие!», где описывается любовная история на фоне Первой мировой войны, и если не хватит, продолжи «Фиестой». В ней ты узнаешь о тяжелой жизни ветерана, которому война даже после своего завершения не позволяет любить. Если прочитав все это, ты еще не пресытишься стойкостью на фоне мировых войн, открой рассказы Ричарда Олдингтона. Он был третий в связке Ремарк-Хемингуэй-Олдингтон, ставшей образцом писателей потерянного поколения. Все они молодыми прошли войну и все вернулись надломленными. А мы идем дальше.

Да, тот самый, кто написал «Крестный отец». Ты смотрел фильм, и фильм, конечно, великий. А кто-то не переваривает старую пленку. Если ты тоже из таких, то, пожалуйста, ознакомься с оригиналом — он нисколько не хуже фильма, даже без великолепного саундтрека Эннио Марриконе. Книга рассказывает о тяжёлых трудовых буднях сицилийских мафиози в послевоенной Америке. Даже если ты не любишь тему криминала, не криви нос — умей отделять реальность от художественного произведения и оценивай книгу как картину. Крестный отец — это не пацанские разборки за рынком и блатняк. Это стиль, мужество, верность семье и, самое главное, честность. Изучи Дона Корлеоне и его сына Майкла — это прекрасные образцы достойных моделей поведения. И еще одно творение Пьюзо — «Сицилиец». Роман о борьбе, когда силы настолько неравны, что победа невозможна в принципе. Когда сражаешься без надежды, просто потому, что так надо. Когда бросаешь вызов всей сицилийской мафии, а потом и всей Италии, имея лишь пару сотен партизан в горах Сицилии. Книга о том, как один человек может вдохновить сотни людей идти за ним на смерть ради свободы.

4. Джон Р. Р. Толкин

Профессор филологии Оксфордского университета, придумавший два языка и создавший целую вселенную, где бы они могли жить. Это он создал жанр фэнтези. Это его последние 60 лет перепевают графоманы и игроделы. Он написал не только «Властелин колец», но и еще несколько книг по вселенной, но больше ни одной великой. Это эпопея. Это целый мир. Это война, которая вот-вот поглотит все свободные народы и поработит их. И надежды нет, кроме призрачного самоубийственного плана пробраться в самое сердце врага и уничтожить его одним точечным ударом. И эта миссия выпадает на плечи маленького слабого хоббита. А на фоне всего этого гибнут армии, сжигаются города и берутся крепости. Книга о борьбе, когда все тщетно, о дружбе и самопожертвовании, когда вроде бы надо спасать свой зад, и о долге перед близкими, что гонит мужчин в огонь, на стрелы и кривые орочьи копья. Если тебя не тронет эта история, у тебя просто нет сердца.

«Возможно, наступит день, когда мужество оставит трудные дни и мы предадим друзей и разорвем все узы дружбы, но только не Сегодня. Может быть, придет час волков, когда треснут щиты и настанет закат эпохи людей, но только не Сегодня. Сегодня мы сразимся! За все, что вы любите на этой славной земле. Зову вас на бой, Люди Запада!».

5. Луций Анней Сенека

Он был одним из самых крупных представителей философии стоицизма и являлся чем-то вроде паблика с а-ля «Клуб джентльменов», но только для образованных римлян. Его философия предметна и напрямую отвечает на вопрос: «Как жить, чтобы быть достойным человеком?». Сенека пытается найти способ применить философию к реальной жизни и помочь читателю обрести себя через письма к воображаемому собеседнику Луцилию. Даже если ты максимально далек от всех этих заумных философов, попробуй, ведь античные мудрецы писали простым языком, это потом философия обросла тяжелой терминологией, к которой нормальный человек даже на километр не подойдет. Стань стоиком, ведь «стоик не стонет».

6. Андрей Кочергин

Это такой Сенека для простых русских парней с очень живым и ироничным языком и небольшим уклоном в религию. Если тебе не интересно «божественное», просто пропускай фрагменты, ведь то, что останется, вполне возможно, перевернет твое сознание. По крайней мере, замотивирует вести себя мужественно и поступать по совести, даже когда на другой чаше весов твое здоровье или жизнь. Заодно поймешь, чем настоящая доброта отличается от податливой трусости, и узнаешь, что такое бакланка.

7. Джек Лондон

Сейчас полагается считать его писателем для подростков, но так принято не от большого ума. И взрослым он даст много пищи для размышлений. Лондон чем-то похож на Хемингуэя, выбирая в качестве главных героев сильных личностей: осваивателей Аляски, боксеров и т.п. Если нет времени на романы, прочитай хотя бы несколько рассказов. Обязательно прочитай историю «Мексиканец» про молодого боксера, помогавшего делу революции участием за деньги в подпольных боях. И, конечно же, прочитай роман «Мартин Иден». Эта история покажет тебе, как неотесанный моряк может, сильно захотев, переломить себя и стать просто интеллектуальной глыбой, которую станут боготворить все, кто прежде его презирал. Эта книга о самосовершенствовании, о создании лучшей версии себя каждый день. Если ты думаешь, что слаб, никчемен и никому не нужен, прочти, и ты увидишь пример человека, который победил все то, что ты считаешь своим роком.

8. Даниэль Дефо

Сейчас серьезные интеллектуалы посмеются, если мы посоветуем книгу «Робинзон Крузо», но мы на них не обращаем внимание. Думаем, ты и сам знаешь, о чем книга: мужик плыл на корабле — буря — корабль разрушен — попал на необитаемый остров — жил так 20 лет. Почему это надо читать? Потому что это история человека, который попал в такие обстоятельства, где должен был непременно умереть, а он выжил, соорудил хозяйство и даже обзавелся собственным рабом. Нет, это очень интересно — наблюдать, как он отказывается умирать и сооружает из говна и палок все, что нужно для жизни. Помни: мы учимся на своем опыте и опыте героев книг. Так что не брезгуй разбавлять собственные шишки шишками персонажей, выдуманных всякими ненормальными.