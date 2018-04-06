Сати Казанова: «Я очень комфортно чувствую себя без макияжа»

Певица Сати Казанова @satikazanova рассказала BeautyHack о том, как йога повлияла на ее жизнь, творчество, бытовые привычки и отношение к красоте, а также показала, что всегда лежит в ее косметичке.

— В первую очередь хочется спросить Вас о любви к йоге: с чего все начиналось и как Вы пришли к ней?

— Говорят, что не человек находит йогу, а йога находит его, зовет и на века заключает в свои объятия. Есть мнение, что если ты пришел к занятиям йогой, то это не случайно — так было в прошлой жизни.

Йога учит нас балансу. Физические упражнения и медитация нужны для того, чтобы тело, дух и разум действовали сообща. Если человек только тренирует тело в спортзале или практикует только медитации, возникает определенный дисбаланс.

— Вы помните свое первое занятие?

— Да, это была аштанга-йога. Особенно запомнился запах благовоний и мантры. Я подумала: «Какой интересный и таинственный мир». Этот мир был мне близок, он пленил меня. Сначала мне не очень нравилось: не могу сказать, что с первого занятия пришло какое-то осознание, наоборот — упражнения доставляли дискомфорт, причиняли физическую боль и неудобства. Но я возвращалась на занятия снова и снова, потому что в конце была шавасана, и мы пели мантры.

Я перепробовала все виды йоги и шесть лет назад встретила своего духовного мастера, прошла инициацию в очень мощную йога-технику, которая называется атма крия йога.

Но я не против и групповых занятий, если у вас хороший тренер, который будет учитывать индивидуальные физические особенности: проблемы с позвоночником, сколиоз. Но важно и самому заботиться о себе — даже в самом лучшем фитнес-клубе тренер может не учесть ваших индивидуальных особенностей, что принесет вред здоровью.

— Как йога помогает Вам справляться с жизненными трудностями?

— В первую очередь, йога учит нас принятию. Тому же, чему учит нас любое Священное Писание: что все происходит по воле Бога, и с этим нужно смириться, хотя это непросто.

Еще она учит доверию — все, что происходит в вашей жизни, происходит не зря.

Практикуя йогу, ты понимаешь, что материальный достаток не имеет отношения к счастью и гармонии. И что твоя единственная задача — просто быть счастливым. А еще любить и быть любимым.

— Как йога повлияла на Ваше творчество?

— В конце декабря у меня вышел альбом Sati Ethnica, который вдохновлен практиками. Но йога начала влиять на меня и на мое творчество очень давно. Уход из группы «Фабрика» стал для меня переломным моментом — я поняла, что мое творчество меня не удовлетворяет, не делает по-настоящему счастливой.

Потом были разные периоды, я даже хотела петь только мантры и полностью отказаться от направления поп-музыки. Но смогла найти компромисс и договориться с собой, в основном благодаря моему духовному наставнику, который сказал мне: «Не важно, что ты поешь. Важно, как ты это делаешь. Люди чувствуют посыл, который исходит из твоего сердца».

Но йога влияет не только на творчество и жизнь, но и на бытовые привычки: каждое мое утро начинается с медитации. Даже если у меня очень загруженный день и ни на что нет времени, я посвящаю себе 5 минут и медитирую. А еще обязательно делаю гимнастику — это помогает привести мышцы в тонус и быстрее проснуться.

— А что Вы любите есть на завтрак?

— Чаще всего ем каши, которые готовлю в мультиварке на щадящем режиме. Варю их из гречневой зеленой крупы, киноа и амаранта.

— Вам тяжело было стать вегетарианкой? Какой смысл Вы в это вкладываете?

Мой организм и психика, что наиболее важно, очень быстро адаптировались к этому. Но первые годы все еще возникало ощущение, что я где-то себя ущемляю. Единственное, чего мне не хватало — морепродуктов. Поехала на Бали, смотрела на лобстеров и крабов и вспоминала, какой у них нежный вкус. Но постепенно тоска по определенным продуктам ушла, и сейчас ни за какие блага не буду есть пищу животного происхождения.

Я выработала вполне сбалансированный рацион и постоянно изучаю, как превратить еду в лечение по древней системе аюрведы.

— Как вы относитесь к тем, кто решает отказаться от мяса просто потому, что это — модно?

Я считаю, что отказаться от мяса стоит в любом случае, хоты бы под влиянием моды. Это можно сравнить с отношениями: ты с человеком либо по любви, либо по расчету. Вегетарианство по расчету — тоже хорошо, бонус своему здоровью. Мы просто не знаем, насколько губительны животные продукты на самом деле. И если бы знали, давно отказались бы от них.

— А как вы относитесь к диетам? Приходилось ли вам серьезно ограничивать себя в питании?

— Строгие диеты я сейчас не приемлю никаким образом. Когда-то я этим баловалась, и сейчас знаю, чем это чревато.

Но я практикую разгрузочные дни, называю их «дни поста». Наполняю их духовным смыслом — тогда и ограничивать себя в еде легче, и настроение становится лучше. Одним словом, организм очищается — ему периодически нужны такие «разгрузки».

— Но наверняка есть что-то, в чем вы не можете себе отказать?

— Конечно, я же живой человек! Иногда поддаюсь соблазнам. Например, почти каждый день пью кофе, хотя оно не полезно (только если для повышения давления в микроскопических дозах!). Делаю его на овсяном или кокосовом молоке.

Еще люблю шоколад. В нем мало полезного, но иногда так хочется!

Но не злоупотребляю: эти продукты очень сильно «закисляют» организм, что провоцирует процессы старения. Чтобы не болеть и не чувствовать упадок сил нужно, наоборот, есть «ощелачивающие» продукты­ — фрукты и овощи.

— Вы часто готовите сами или предпочитаете ходить в рестораны? Какой ресторан в Москве — любимый?

Когда есть время, я люблю готовить сама: знаю, какие продукты сочетать, какими специями приправить блюдо, чтобы оно получилось вкусным и полезным.

В рестораны хожу только когда не успеваю приготовить что-то дома или хочется разнообразить вечер. Самый любимый ресторан — «Москва-Дели». В нем готовят блюда непальской и северо-индийской кухни, но они адаптированы для русских желудков: еда практически не острая и приготовлена из очень качественных продуктов. Их лозунг — «мы кормим не только едой, мы кормим любовью» — очень чувствуется в блюдах.

С мужем наши вкусовые предпочтения практически полностью совпадают, за исключением маленьких нюансов: он не любит, когда в кашу кладут семена кардамона, а я их просто обожаю!

Чаще всего мы едим бобовые, зерновые и овощи. Из этих продуктов можно приготовить много полезных и вкусных блюд. Но больше всего он любит «дал» — традиционный индийский чечевичный густой суп.

— В детстве все девочки мечтают об идеальном принце. Ваши мечты совпали с реальностью? Или вы считаете, что не нужно в каждом искать идеал?

Я против того, чтобы рисовать какие-то образы в своей голове. Не скрою, у меня тоже были разные мечты и идеалы. Но мой муж и моя семья оказались совсем другими, чем я себе представляла. Считаю, что важно отдаться воле Бога и просить его о том, что он считает нужным дать тебе, а не о том, чего ты хочешь сам.

— Есть мнение, что брак меняет людей — Вы с ним согласны? Как изменилось ваше мировоззрение после того, как вы вышли замуж? Похожи ли Вы с мужем, или Вы — противоположности, которые дополняют друг друга?

Говорить о глобальных переменах еще рано. Но мои жизненные ощущения точно изменились, у меня появилась уверенность и внутренний стержень. Сейчас постоянно чувствую, что у меня есть защита — мои плечи прикрыты и за мной есть тыл. Это чувство бесценно.

С мужем мы схожи в главных вещах: то, как мы видим нашу жизнь и весь мир вокруг нас, у нас одни цели. Но мы совсем разные в мелочах: он более пунктуальный и ответственный, по-европейски прагматичный. Я, как женщина творческая, часто бываю рассеянной, иногда халатно отношусь к цифрам и финансам. Но за счет этих мелочей мы прекрасно дополняем друг друга и учимся чему-то новому.

— За время замужества Вам удалось вывести свою личную формулу идеальных отношений и главные правила семейной жизни?

— Самое важное в отношениях — быть внимательным, чтобы дарить вашей половинке достаточно внимания и заботы, при этом не теряя свои личные границы.

— Расскажите о Ваших отношениях с мамой: она друг, наставник или образец для подражания?

— Сейчас мама стала мне другом, но еще несколько лет назад я не могла этого сказать. Да, она была моей мамой, моей любимой мамой, но между нами не было такого доверия и единения душ, как сейчас. Возможно, эту ситуацию изменило замужество.

— Вы любите путешествовать? Какое Ваше любимое место на планете, куда хочется возвращаться снова и снова? Вам больше по душе роль туриста или стараетесь полностью погрузиться в атмосферу страны, почувствовав себя местным жителем?

— Я очень люблю путешествовать и всегда хочу вернуться в Индию и на Бали: эти места манят и влекут меня с непреодолимой силой вновь и вновь.

Сейчас хочу отправиться в южную часть Индии, которая прилегает к границе с Пакистаном, там очень много энергетически сильных паломнических мест.

Когда путешествую, очень люблю общаться с местными жителями: мне интересно вникать в культуру того места, где нахожусь.

— Вы много путешествуете — что помогает ухаживать за кожей во время долгих перелетов?

В самолете моя кожа очень сильно пересыхает, а времени на то, чтобы регулярно посещать косметолога не хватает. На помощь приходят японские маски Queens Premium, Quality First — они очень хорошо увлажняют и восстанавливают кожу после перелетов. Еще пользуюсь натуральными маслами без отдушек, которые обильно наношу на кожу лица и тела.

— Поделитесь секретом ухода за волосами — как спасаете их после постоянных укладок?

— Главный бьюти-секрет — правильное питание. Если не включать в рацион достаточное количество жиров, то кожа, волосы и ногти будут выглядеть плохо, и никакие кремы и процедуры не помогут. Жиры в рационе — это просто. Например, я ем много авокадо, кокосового масла и масла гхи.

— Как часто делаете макияж? Что всегда лежит в вашей косметичке?

— Я очень комфортно чувствую себя без макияжа, но иногда он просто необходим, как некая броня или щит. Макияж — это мои доспехи, в которых я выхожу на поле боя.

А в косметичке всегда лежит питательный крем для рук, ногтей и кутикулы, бальзам для губ, увлажняющий спрей для лица и духи — тот абсолютный минимум, который нужен мне в любой ситуации.

— Увлечение йогой помогло вам как-то пересмотреть свое отношение к красоте?

— Да, и сейчас я больше стремлюсь разглядеть внутреннюю красоту человека, которая не всегда видна за внешней оболочкой. Как и наоборот: красивые люди не всегда красивы мыслями и сердцем.

— Какой совет Вы можете дать девушкам, которые не обрели внутреннюю гармонию, недовольны своей внешностью или не уверены в себе?

— Сделать все возможное, чтобы полюбить и принять себя. Тогда к вам придут те самые, важные и любимые люди, и жизнь станет очень счастливый. Это просто, и каждый из нас достоин этого.

Фото: Евгений Сорбо

Укладка и макияж Сати Казановой: Wax Detox Bar Наряд Сати Казановой: Galina Podzolko

Благодарим ресторан Laduree за помощь в организации и проведении съемок