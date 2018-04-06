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Криштиану Роналду — сыну Матича: «Береги себя, скоро увидимся»
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Криштиану Роналду — сыну Матича: «Береги себя, скоро увидимся» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду записал видеообращение к сыну полузащитника «Челси» Неманьи Матича. Пятикратный обладатель золотого мяча узнал от одноклубника Луки Модрича, что сын Матича Филип праднует голы в стиле португальца.
— Привет, Филип Матич, я хотел лишь поздороваться с тобой, — сказал Роналду. — Знаю, что ты мой фанат, мне Лука на днях показывал, что ты празднуешь голы, как я. Береги себя, скоро увидимся. Пока.
В нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел за «Реал» во всех турнирах 34 матча, забил 37 голов и отдал восемь результативных передач.
Cristiano Ronaldo had a special message for Nemanja Matic's son #mufc pic.twitter.com/DlkrisdkGo
— Charlotte Duncker (@CharDuncker) 6 апреля 2018 г.
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