Криштиану Роналду — сыну Матича: «Береги себя, скоро увидимся»

— Привет, Филип Матич, я хотел лишь поздороваться с тобой, — сказал Роналду. — Знаю, что ты мой фанат, мне Лука на днях показывал, что ты празднуешь голы, как я. Береги себя, скоро увидимся. Пока.

В нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел за «Реал» во всех турнирах 34 матча, забил 37 голов и отдал восемь результативных передач.

Cristiano Ronaldo had a special message for Nemanja Matic's son #mufc pic.twitter.com/DlkrisdkGo

— Charlotte Duncker (@CharDuncker) 6 апреля 2018 г.