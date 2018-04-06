Анна Седокова: обещаю не быть сумасшедшей мамашей

Популярная певица Анна Седокова вот уже почти год воспитывает сына, который стал ее третьим ребенком. Многодетная мать-одиночка делится радостью от успехов своего малыша, отмечая, что очень любит его. На днях звездная мама пообещала Гектору лояльно относиться к кандидаткам на его руку и сердце.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова успешно строит сольную карьеру. Но и в личной жизни она преуспела — у нее трое детей от разных отношений. Хотя с бывшими мужьями и отцом младшего ребенка красавица рассталась, она отмечает, что счастлива быть мамой, так как дети приносят ей много позитивных эмоций. Недавно певица рассказала, что младший ребенок Гектор делает успехи, которым она очень рада: «Вот тебе уже почти год и сегодня ты прошел ко мне сам, целых четыре шага! Или мне показалось, что ты прошел, я не знаю. Может, ты по инерции несся и упал в мои объятия. Я же всегда словлю, поддержу и придумаю себе то, чего нет».

Седокова отметила, что она очень счастлива тому, что почти год назад у нее родился мальчик. Она поделилась рассуждениями о будущих «невестах» своего сына: «Я обещаю не быть сумасшедшей мамашей, которой будут не нравиться все твои женщины. Я же нормальная мама, я буду стараться честно-честно. Я обещаю принять даже кого-то с пирсингом. Хотя, зная, что ты Овен, все же это местоимение каких. А если у тебя их все же будет много, я попробую тебе объяснить, что „много“ счастья не приносит. Нужно искать одну». Анна дала в своем Инстаграме своеобразное напутствие ребенку. Она призвала его искать ту девушку, которой он не будет безразличен, которая будет заставлять его вставать по утрам, для которой ему захочется «покорить все континенты и стать лучшей версией себя»: «Ту, которая сможет тебя легко рассмешить, когда на душе будет паршиво и ту, которая будет вкуснее всех готовить, ведь ты мой сын и мне важно, чтобы ты хорошо ел».

Размышления Анны Седоковой понравились многим ее поклонникам, которые все же считают, что она будет весьма непростой свекровью, раз предъявляет такие требования к будущим избранницам пока маленького Гектора: «Я, может, что-то пропустила. Кто папа Гектора? Или это не обсуждалось?» «Какой красивый у вас сын!» «Классные рассуждения здравомыслящей женщины!» «Такая прелестная мама и ребенок! Папу бы вам еще толкового!» «Супер, ты будешь хорошей свекровью, я уверена!» «Мама такая с характером, не повезет его жене, наверное».

Анна Седокова, несмотря на занятость, всегда находит время для общения с детьми. Она похвасталась, что Гектор уже научился сам плавать в бассейне и даже показала это на видео.