Тест: угадай русского рэпера по строчке из песни

Русским рэперам есть, что сказать миру, поэтому с каждым месяцем их становится все больше и больше. Проверяем, насколько хорошо ты знаешь их тексты.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/test-ugadaj-russkogo-repera-po-strochke-iz-pesni/