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Тест: угадай русского рэпера по строчке из песни
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Тест: угадай русского рэпера по строчке из песни 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Русским рэперам есть, что сказать миру, поэтому с каждым месяцем их становится все больше и больше. Проверяем, насколько хорошо ты знаешь их тексты.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/test-ugadaj-russkogo-repera-po-strochke-iz-pesni/
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