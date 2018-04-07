Звезды, которые потеряли все из-за своей глупости

От их успеха до краха был всего один шаг. Кто бы мог подумать, что слава и деньги улетучиваются в один миг. Между тем, таких примеров известных людей великое множество — судебные споры, неудачные разводы и просто разгульный образ жизни не идут на пользу даже огромным состояниям. И какие бы ни были ежегодные гонорары, бездарно спустить их в трубу в месте с репутацией способен любой.

Николас Кейдж

На пике актерской карьеры Кейдж зарабатывал по 150 миллионов долларов, и ничто не омрачало его не вполне скромную жизнь. Но в 2009 году звезда многих голливудских блокбастеров объявил о своем банкротстве. Таблоиды стали разбираться, в чем тут дело. Оказалось, череда тупейших покупок сделала свое дело. Сначала Кейдж купил замок с привидениями, целый остров и коллекцию древних черепов. Последней каплей стал купленный череп динозавра, который оказался краденым. Все это и привело к тому, что сейчас Кейджа мы видим во всех второсортных боевиках, куда ему удалось пробиться в погоне за былым финансовым благополучием.

Миша Бартон

Хитовый сериал «Одинокие сердца», после которого Миша Бартон стала одной из самых знаменитых и высокооплачиваемых актрис, заставил забеспокоиться даже ее конкуренток — Пэрис Хилтон Линдси Лохан . Однако быстрый подъем на Олимп мало кому идет на пользу. Вот и Миша сразу же ввязалась в разгульную жизнь, много пила и курила травку. После госпитализации в психушку Миши особенно странным выглядело ее заявление о том, что ее состояние разбазарили менеджеры за ее спиной.

Памела Андерсон

На пике карьеры Памела Андерсон была не только сногсшибательной красоткой, но одной из самых богатых женщин Голливуда. И ей по-прежнему есть чем гордиться сегодня, но только не своими финансовыми делами. Она много судилась за невыплаченные налоги, но дело даже не в этом. Разорилась она из-за неуемных трат вроде покрытие дна бассейна платиной или ремонт уже итак недавно отремонтированного дома.

Брендан Фрейзер

Фильмы «Мумия» сделали из великолепно сложенного и симпатичного Фрейзера звезду первой величины, но это закончилось слишком быстро. Следующие два фильма с его участием провалились в прокате, и доход актера очень быстро снизился. Но все бы ничего, только разводился с женой он еще с прежними доходами и теперь должен выплачивать на содержание дочери 75 тысяч долларов. Только где же взять такие деньги, если в хорошие фильмы Брендана больше не берут.

Линдси Лохан

Таких высоких ожиданий, как на Лохан, не возлагали больше ни на одну голливудскую актрису. Линдси сорвалась после первого же успеха и уже к 2012 году была полным банкротом, задолжав к тому же четверть миллиона долларов. О ее теперешнем состоянии можно судить хотя бы по тому факту, что она занимает немалые суммы у Чарли Шина. Странно, что у него они есть, с его-то проблемами.

Роб Лоу

Роб Лоу высоко взлетел после «Изгоев» и «Огней святого Эльма». И если бы не его глупое поведение, сейчас мог бы занимать место где-то рядом с Брэдом Питтом . Однако его любовь к групповому сексу сыграла свою черную роль. Секс-видео с участием Лоу и еще двух малолетних девочек поставило крест на его репутации. Общество осудило актера, а значит уничтожило все шансы на кассовость фильмов с его участием.

Мэл Гибсон

А Мэл Гибсон пострадал за свой язык. Несмотря на его незаурядные актерские способности и талант режиссера, общество не смогло принять его крутого нрава. И дело не в скандальных выходках и секс-происшествиях. Просто Гибсон — самый нетолерантный человек, которого можно представить. В чей только адрес он не высказывался! Геи, евреи, женщины имеют много поводов возненавидеть его. Современное американское общество теперь ни за что не пойдет на фильмы с его участием, или снятые им. Именно поэтому ролей ему больше не дают, а денег на собственные фильмы не выделяют. Правда один проект в последнее время ему удалось запустить. Фильм «По соображениям совести» высоко оценен критиками. Но кто вернет Гибсону все упущенные возможности.

Майк Тайсон

Очень богатый в прошлом человек, Майк Тайсон сегодня творит свои безумия более осмотрительно. Прежних капиталов больше нет, а на остатки не особенно разгуляешься. Заявление о банкротстве Тайсон подал еще в 2003 году, сославшись на то, что тратил по 400 тысяч в месяц и теперь деньги закончились. А еще 9 миллионов забрала его очередная жена при разводе.