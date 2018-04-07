Какие народы медленнее всех стареют

Несмотря на то, что старость — неизбежное явление, некоторым представителям человечества определенно повезло в этом смысле чуть больше. Ученые выяснили, что не все нации мира одинаково реагируют на естественные возрастные изменения. Некоторые народности стареют немного медленнее, чем все остальные.

Кому повезло больше всех

Самыми настоящими счастливчиками оказались латиноамериканцы и небольшая группа цыган, живущих в Боливии. Последних еще называют циманами. Прежде, чем сделать такой вывод, были проведены серьезные исследования. Ими руководил ведущий американский генетик, профессор Стив Хорват. В ходе исследования был проверен генетический материал более 6-ти тысяч человек разных рас.

Среди испытуемых были европейцы, азиаты, афроамериканцы, индейцы и несколько групп аборигенов Африки. Ученые Калифорнийского университета во главе с Хорватом исследовали так называемые «эпигенетические часы». Этим термином именуются молекулярные показатели, которые свидетельствуют о естественном старении организма.

Почему это происходит

Активные формы кислорода влияют на структуру клеточного ядра. Чем активнее происходят эти микропроцессы, тем сильнее человеческий организм стареет. Повлиять на эпигенетические часы невозможно: все описанные процессы и их быстротечность заложены в ДНК. Латиноамериканцам и циманам природа почему-то подарила больше шансов на долгожительство и гораздо более позднее старение.

Результаты исследования Хорвата были опубликованы в целом ряде научных изданий («Genome Biology», «Eurekalert» и др.) и вызвали настоящий ажиотаж в ученом мире. Калифорнийский профессор рассказал, что латиноамериканцы «возрастными» болезнями болеют ничуть не меньше европеоидов и представителей других рас, а порой даже больше.

При этом у названных «генетических счастливчиков» сам процесс старения на клеточном уровне протекает гораздо медленнее. Это можно заметить и по их эпигенетическим часам, и даже по тому, что климакс у латиноамериканок наступает на 2,5-3 года позднее, чем у всех остальных женщин планеты.

К тому же жители Латинской Америки гораздо реже заболевают опасными воспалительными заболеваниями и менее подвержены ожирению, что тоже благоприятно сказывается на состоянии их организма. Показатели долголетия у них вообще поражают: средняя продолжительность жизни латиноамериканцев равна 82-м годам, циманов — 84-м годам. Это самые высокие показатели в мире.

Половые различия

Еще один интересный вывод сделали американские генетики в ходе изучения ДНК представителей разных полов. Оказывается, у женщин (всех рас) медленнее стареют клетки головного мозга. Отсюда и большая продолжительная жизни дам. Исследователи предположили, что таким образом природа заботится о сохранении человеческого вида, поскольку именно на самок возложена ответственная роль воспитания потомства.