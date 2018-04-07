Что делать с тем, что человек меняется

«Ты уже не тот человек, которого я полюбила» — почему в один момент мы вдруг перестаем узнавать своего партнера и есть ли в таком случае шанс у отношений?

Любому человеку в определенный период своей жизни свойственно думать, что он уже стал тем, кем хотел или ожидал стать, и его личность останется такой уже навсегда, не претерпевая значительных изменений. Но стабильность наших привязанностей, вкусов, привычек и интересов совсем не так нерушима. Человек меняется каждый день своей жизни — мы постоянно получаем новые знания, впечатления и опыт, которые не могут не отражаться на нашей личности, и невольно пересматриваем свое отношение ко многим давно вдоль и поперек изученным нами вещам.

Казалось бы, мы уже научились философски относиться к потере друзей детства или юности, студенческих компаний, к тому, что наши пути со всеми этими людьми по ряду причин рано или поздно все-таки расходятся. Но как быть, если избранник или избранница полюбил в тебе те черты, из которых ты уже вырос?

Рано или поздно в любых отношениях может наступить такой момент, когда один или оба совершат шаг в сторону от привычного себя — от утраты банальной будничной привычки до отказа от значимого жизненного принципа. Эти изменения никогда не происходят мгновенно, однако по каким-то причинам сам процесс упускают из виду не только наши избранники, но порой и мы сами. На самом деле все происходящее — совершенно нормально, и в зависимости от причин, по которым нас это пугает, есть множество возможностей решения проблемы.

Часто мы боимся изменений в партнере, потому что они рушат образ, который нам симпатичен. Что поделать — есть человек, а есть то, что мы о нем думаем. И когда этот человек меняется или проявляются какие-то его черты, подавляемые прежде, выхода всегда два: продолжать тужиться, страдать и обижаться на то, что образ, который мы придумали и облюбовали, рушится, или попытаться найти в себе силы любить человека таким, какой он есть — неудобным, неидеальным, зато настоящим и целиком, не прикрывая ладошками «нерабочую» часть лица. Попробуйте найти этому человеку место в вашей жизни, переоценить его достоинства и недостатки, и, возможно, он окажется куда лучше ваших представлений о нем.

Неравномерное развитие партнеров в отношениях

Один семимильными шагами уходит вперед, а другой топчется на одной точке — очень сложно осознавать, что за партнером приходится гнаться. На самом деле любая личность развивается неравномерно, и в отношениях люди тоже редко меняются с одинаковой скоростью. В такой ситуации не только «догоняющему» стоит попытаться встроить себя в новую реальность возлюбленного или возлюбленной, найдя в ней для себя что-то интересное или просто подставив плечо. Всегда стоит пытаться заинтересовать любимого человека своим новым увлечением и посвящать во все размышления и открытия — даже если прежде такими вещами его было невозможно увлечь, вполне возможно, что ваш партнер именно сегодня посмотрит на них с другой стороны, и вы обретете новую общую страсть — или хотя бы поддержку в очередном начинании.

Очень многие пары, которые сложились еще в школьные годы, повзрослев, вступают в брак и довольно скоро разводятся. Это связано с тем, что наши юношеские представления о себе, жизни и любви зачастую смывает первой же волной заново открывающейся реальности, но по инерции мы продолжаем держаться за свои первые «серьёзные» отношения. Иногда это длится довольно долгое время, когда люди доживают вместе лет до тридцати, так и не поженившись, а потом наконец-то находят человека, подходящего не им-школьникам, а им нынешним, и сразу же создают с ним семью. Так сложно отпускать именно первую влюбленность, потому что она становится связующей ниточкой с нашим размытым, но от этого таким привлекательным, прошлым, или это просто удобно — зависит от самих людей. Факт остается фактом — однажды мы проснемся и поймем, что ни девочки, влюбившейся в шестнадцать, ни мальчика, ответившего ей взаимностью, уже нет нигде на земле.

На самом деле, по-настоящему близкие люди очень редко могут действительно кончиться как пара. Самое главное в этой ситуации — понять, что именно нас пугает, и способны ли эти два совершенно других человека друг друга любить.

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