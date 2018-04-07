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Шатов: «Плакал потому, что доказал самому себе, что могу играть в футбол»
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Шатов: «Плакал потому, что доказал самому себе, что могу играть в футбол» 

Евро-футбол.Ру 12 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов подвёл итоги матча с "Зенитом" (2:1) в эфире канала «Наш Футбол».
— Поздравляю с голом. Сразу главный вопрос, интересующий всех в интернете, что со здоровьем, нет ли серьезного повреждения?
— Да нет, все нормально, просто два раза в одно и то же место получил ушиб. Усталость, все вместе. Я понимал, что где-то уже проваливаюсь по позиции, ее теряю. Болевые ощущения были, и я принял решение, что нужно замениться. Вышел свежий игрок, который на 100% выложился, потому что я, к сожалению, был на последнем издыхании.
— Мы, комментаторы и болельщики, увидев эти слезы, подумали, что там что-то серьезное. Я правильно понимаю, что это просто эмоции, которые переполняли?
— Да, это эмоции, потому что всегда когда в жизни сталкиваешься, на твой взгляд, с несправедливостью, когда ты начинаешь доказывать сам себе, своим родным и близким, проходишь всю ситуацию с высоко поднятой головой, только тогда у тебя настоящие искренние эмоции. Я не плакал потому, что забил «Зениту», не плакал из-за того, что мы выиграли, а из-за того, что нашел в себе силы молча спокойно и доказал самому себе, что могу играть в футбол, что при несправедливости в жизни стоит рассчитывать только на себя, никогда не опускать руки, бороться до конца и вознаграждение всегда придет.
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