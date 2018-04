Голкипер «Торонто» Андерсен установил рекорд «Мэйпл Лифс» по числу побед за сезон

Датский вратарь «Мэйпл Лифс» превзошел достижения Эда Бельфора (2002/03) и Эндрю Рэйкрофта (2006/07), на счету которых было по 37 побед.

Frederik Andersen led the @MapleLeafs to a 4-2 win vs MTL to cap off their 2017-18 tonight. As a result, he now owns a single season TOR record on this list pic.twitter.com/C5eAfItche

— StatsCentre (@StatsCentre) 8 апреля 2018 г.

Добавим, что Андерсен занял четвертое место по победам в регулярном чемпионате сезона-2017/18 во всей лиге.