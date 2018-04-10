Воронежцев зовут проверить свои знания русского языка на «Тотальном диктанте»

В регионе акция пройдёт уже в 7 раз.

Остаётся несколько дней, чтобы успеть зарегистрироваться на «Тотальный диктант-2018». Его будут писать в субботу, 14 апреля. Всемирная акция по проверке грамотности пройдёт в седьмой раз, в этом году — в тысяче городах по всему миру. Чтобы проверить знания русского языка, нужно зайти на сайт «Тотального диктанта» в Воронеже, нажать кнопку «выбрать площадку» и зарегистрироваться. В городе будет работать шестнадцать площадок, ещё пять откроют в области. Организаторы предупреждают: участник всегда может изменитьместо — для этого нужно просто вновь пройти регистрацию. Кстати, в прошлом году, диктант написали более тысячи воронежцев. Отличные оценки получили 45 человек.