Василиса и прекрасное

Василисе Коверзневой 31 год, и она увлеклась творчеством ещё в детстве. «Я смотрела мультфильмы, слушала сказки на пластинках, рисовала, — вспоминает девушка. — Мне кажется, я всегда была уверена, что буду рисовать, даже не думала о чём-то другом. Помню, хотела создавать персонажей к диснеевским мультфильмам или компьютерным играм». Но сказочное имя взяло своё: из-под кисти художницы выходят скромные и прекрасные красавицы, похожие на героинь русских сказок.

Василиса долго училась рисовать. Сначала была художественная школа в городе Белово Кемеровской области, затем художественно-графический факультет НГПУ (сейчас — Институт искусств).

«Я очень рада, что училась там, — говорит девушка. — Самое важное, что дала учёба, — наверное, время. Возможность рисовать — это главное. Преподаватели были всегда готовы помочь, направить. Во время обучения я любила рисунок и историю искусств».

Узнаваемый стиль сформировался у Василисы сам собой: «Я не думала об этом, я просто рисовала. В институте занималась литографией — возможно, это повлияло на стиль», — предполагает она.

Через творчество девушка стремится передать своё видение мира.

Её любимые темы — исчезновение, сказки и одиночество, поэтому всё персонажи на картинах немного грустные и задумчивые.

«Почему это феи, не знаю, — улыбается Василиса. — Наверное, всё началось с цветочных фей, потом появились мотыльки. Девушка как образ весны, как хрупкий цветок, как непостоянное существо. Туманные, загадочные мужчины. Вообще, в жизни многое кажется непостоянным, всё может исчезнуть, измениться в любой момент, и это интересно».

А ещё её герои почти всегда вымышленные. «Я могу отталкиваться от нескольких лиц. Иногда это могут быть знакомые, актёры или музыканты, — рассказывает художница. — Персонажи всегда выходят разные. Иногда не представляешь, как будет выглядеть герой: просто берёшь карандаш в руки — и у тебя или получается, или нет».

На многих картинах Василисы изображены животные, которые, впрочем, тоже люди. «Когда я рисую бродячего пса, например, я пытаюсь передать образ смелой, одинокой, но сильной личности, способной остановиться на секунду и увидеть, как прекрасен мир, несмотря на всё, с чем приходится бороться, — поясняет автор. — Можно посмотреть в глаза одинокого пса и понять, что ты, возможно, он и есть. Или я пытаюсь передать взгляд зверя, который знает, что никому не нужен, но в его глазах — надежда встретить человека, который будет ему другом. Каждый сам решает, что видеть».

«Обычные» картины Василиса создаёт редко. Порой для отработки навыка рисует лица и руки людей, мордочки реальных животных, различные растения. «Могу заставить себя написать натюрморт или пейзаж, но это будет скучно выглядеть, — улыбается девушка. — Мне интересно создать персонажа: человека, животного, монстра. Мне нужен кто-то — иначе теряю интерес».

Творит Василиса самозабвенно, уходя в процесс с головой. Она признаётся, что может дни напролёт работать в своей комнате и ни с кем не общаться:

«В основном, всё время я провожу за рисунками, слушаю музыку или смотрю кино».

«Я могу проснуться, подойти к столу и начать акварель, или писать маслом, или работать над эскизами, слушать музыку. Всегда есть несколько тем, много идей. Вопрос в том, в какую погрузиться сегодня», — рассказывает о своём обычном дне Василиса.

Работает художница медленно и только в том случае, если никто её не отвлекает. Когда девушка создаёт очередной сюжет, она не отвечает на звонки. На сообщения, впрочем, тоже реагирует не сразу.

«Общаюсь я очень редко, хотя вокруг много замечательных, удивительных, талантливых людей, — говорит девушка. — Не хочу никого отвлекать. Я будто смотрю на жизнь со стороны, но не участвую в ней. Даже когда не работаешь, постоянно вертится у тебя в голове вопрос, как нарисовать то или это. Будто бежишь и не можешь остановиться».

Василиса принципиально не пишет на заказ. «Можно рисовать всё, что ты хочешь, создать собственный мир. Зачем ждать указаний? — Рассуждает она. — Я рисовала на заказ и иллюстрировала книги, но в какой-то момент вдруг поняла, что делаю не то, что хочу, и результат меня не устраивает. Заказы всё больше вводили меня в депрессивное состояние.

Дошло до того, что я брала в руки карандаш и понимала, что не могу сосредоточиться. Ты хочешь рисовать, но не можешь».

После месяцев слёз и страданий Василиса приняла решение отказаться от заказов (а заодно и от жалости к себе) и начать двигаться к мечте. «Я решила больше внимания уделять анатомии, портретам, делать зарисовки так долго и подробно, как мне необходимо, работать акварелью по-другому, — вспоминает она. — Это очень медленный процесс. Мне повезло, что родители всегда верили в меня и поддерживали. Сейчас я наконец-то приближаюсь к тому, как хотела рисовать когда-то давно».

Художница продаёт свои работы через галереи и интернет — сегодня её удивительные персонажи радуют не только россиян, но и жителей Франции, Великобритании, Украины, Белоруссии, Эстонии, США и Новой Зеландии. «Иногда картины приобретают художники, — рассказывает девушка. — Есть и постоянные покупатели».

На сайте Livemaster.ru у Василисы 121 отзыв — почти все восторженные. Но больше всего автора радует, когда клиенты пишут, что похожи на того или иного персонажа. «Это удивительно и интересно, что бывают такие совпадения, — говорит девушка. — Мне безумно приятно, если мои работы позволяют кому-то отвлечься от трудностей, на время сбежать в другую реальность. Рада, если картина может добавить немного волшебства в жизнь другого человека».

Рисование — основная работа Василисы Коверзневой. Она затруднилась ответить, какой доход это приносит и как он соотносится со средней зарплатой в Новосибирске: «Бывает, продаётся несколько картин в месяц; бывает, пару месяцев ничего не продаётся».

Её работы на сайте «Ярмарка Мастеров» стоят от 5 до 70 тысяч рублей, напечатанную открытку можно купить и за 50 рублей. Эта картина называется «Русская сказка» и продаётся за 49 тысяч рублей. По словам автора, цены сложились постепенно. «Оценивать собственные рисунки всегда сложно. Иногда кажется, что нет никаких правил», — признаётся она.

Василиса отмечает, что качество (а значит, и стоимость) работы не всегда зависит от того, сколько времени ушло на её создание:

«Можно нарисовать картину за неделю и понять, что такой у тебя больше не получится никогда. А можно рисовать месяц, два — и работа будет замученной и неудачной».

Она вспоминает, что над «Русской сказкой» трудилась всего несколько дней. Впрочем, часто бывает, что затраченные усилия дают впечатляющий результат. «Можно ходить и думать месяцами над какой-то идеей и в какой-то момент найти решение, — говорит девушка. — Это всегда риск».

Василиса Коверзнева стремится создавать всё более сложные и интересные работы, мечтает участвовать в выставках и путешествовать (она никогда не была в других странах). «Возможно, буду иллюстрировать то, что давно хотела. Как бы странно это ни звучало, рисунок — это смысл моей жизни, — улыбается художница. — Рисуя, я чувствую себя свободной и счастливой».

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