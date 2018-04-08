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Генконсул США выдержал Великий пост
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Генконсул США выдержал Великий пост 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс сдержал обещание, данное журналистам, и выдержал Великий пост. Об этом сообщает официальный фейсбук генерального консульства.
"Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год. Однако это и очень полезный опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни. Пост также дал мне время поразмышлять о своей жизни, о том, чего я хочу добиться здесь как дипломат", — приводятся слова Кийса.
Дипломат также поблагодарил своих русских друзей, которые помогли ему соблюсти православный ритуал. Он подчеркнул, что пост оказался «уникальным опытом».
Накануне в храме Христа Спасителя началась пасхальная служба.
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