«Хочу, чтобы она вернулась»: участница «Ты супер» из Прикамья встретила родную маму на телешоу

14-летняя Олеся Петровых из села Сива Пермского края покорила зрителей телешоу «Ты супер!» на НТВ . Даже жюри не удержалось и пустилось в пляс под напевы Олеси. А за кулисами девочку ждала родная мама, которую героиня проекта не видела шесть лет.

«Ты супер!» — международный телевизионный музыкальный проект телеканала НТВ, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. В этом году проходит второй сезон проекта. Участниками телепередачи являются воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных и опекунских семей в возрасте от 7 до 18 лет.

7 апреля в эфир вышел выпуск «Ты супер», где выбирали участников полуфинала. В передаче рассказали об Олесе Петровых из Прикамья.

Шесть лет девочка не видела маму, которую лишили родительских прав, но все время верила, что та ее любит. Олесин отец работал лесорубом и однажды после смены не вернулся домой. Его искали. Прочесали лес, но так и не нашли. С тех пор мама девочки потянулась к алкоголю. Олесю отправили в больницу, а там соседка по палате очень сильно захотела, чтобы маленькая девочка стала ее сестрой. Так в пять лет у Олеси появилась новая семья.

— Я боюсь увидеть, что мама в ужасном состоянии, — призналась Олеся. — И до сих пор очень много пьет. Я бы очень хотела, чтобы она отказалась от алкоголя. И хотела, чтобы она вернулась к нам. Чтобы мы жили все вместе. Для мамы, мне кажется, я самый родной ребенок. Моя мама может быть в любом состоянии, главное, что она моя мама. Я хочу, чтобы она приехала и увидела, как я старалась для нее. Мам, я тебя люблю.

На сцене «Ты супер!» Олеся исполнила русскую народную песню «Ах, мамочка!».

— В 1970-е, когда я слушал Deep Purple и Black Sabbath, среди моих пластинок была именно эта песня, и она была одной из самых любимых, — признался член жюри, продюсер Виктор Дробыш . — Эта песня не о легкомысленной девушке. Это некий гротеск. Ты спела ее «по-серьезке». Я посмотрел, как все хлопали, и думал: не нажму кнопку — меня убьют. И сдался.

— Как актриса Олеся отработала отлично, — сказал певец. — Ты делала свое дело независимо от наших кнопок голосования. И это очень правильно! Я наслаждался выступлением.

Композитор Игорь Крутой сказал, что Олеся спела на «пятерку».

— Совершенно точное попадание в репертуар относительно внешности и манеры пения, — сказал композитор. — Совершенно точное попадание, зная, что у Дробыша эта пластинка была «рабочей». Может ли счастливым быть брак по расчету. Да, если расчет был верным. Ты выполнила практически все на «пятерку».

Певица Юлиана Караулова призналась, что видит, как Олеся работает над собой.

— Ты раскрепостилась по сравнению с прошлым выступлением, — сказала Юлиана. — За такой короткий срок это достаточно сложно, но тем не менее тебе это удалось. И это здорово! Значит, ты действительно работала над собой. Не ленилась. Ты многого добьешься.

— А почему артист, исполняя такую песню один на сцене? — спросил ведущий шоу. — Музыку в студию.

Дробыш пригласил девушку на танец. Все члены жюри вышли на сцену и пустились в пляс под русские народные мотивы. А потом ведущий спросил у Олеси:

—Ты хотела увидеть родную маму? Когда чего-то сильно хочешь, это обязательно сбывается.

Наталья Петровых, родная мать девочки, приехала в студию телеканала. Она ждала дочь за кулисами. Олеся не видела маму шесть лет. Момент встречи тронул всех до слез.

В конце эфира участников полуфинала называли по очереди сами члены жюри.

— Просто не могу себе представить, как вы переживаете, у самой бешено колотится сердце, — призналась Юлиана Караулова. — Вы все большие молодцы. Это просто начало вашего большого пути.

В полуфинал прошли всего четыре человека из десяти участников. К сожалению, Олеси Петровых среди них не было.

Олеся — поклонница культуры Южной Кореи. Музыкой девочка занимается всерьез и основательно: с восьми лет училась в музыкальной школе. Ее любимое музыкальное направление — K-pop — корейская поп-музыка. Как и подобает творческой личности, Олеся — натура многогранная: помимо музыки она занимается танцами и рисует. С главным увлечением связана и ее мечта — побывать в Южной Корее.