Посторонний дядя объяснил сыну Жанны Фриске, где его мама

Родная сестра Жанны Наталья Фриске опубликовала у себя в Инстаграме трогательный пост. Она выложила в Сеть все немногочисленные фото и видео с малышом, которые у нее сохранились и подписала: «Мой маленький принц. Очень скучаю по тебе. С днём рождения, тебя малыш мой. Самое главное будь здоров».

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К поздравлениям присоединились и подписчики Натальи. «Такой лапочка! С днем рождения», «С Днем Рождения, Платошку! Здоровья, сил и добра!», «Жанна копия дай Бог ему здоровья!», «Он вырастет и сам очень захочет общаться с вами, потерпите», «Наташа желаю вам, что бы отношения наладились», «Здоровья ему и всем вам! Точно знаю все будет хорошо! Пишут многое, но истинная правда — это то что вы безумно любите своего малыша, потому что это ваш родной человек, продолжение Жанны, продолжение всех вас, у вас одна кровь, вы семья.. как бы там ни было, наступит тот счастливый день рождения, когда вы сможете отметить вместе со своим любимым племянником», «Платошка, с днём рождения тебя! Расти здоровым и счастливым! Так похож на маму, такой же улыбчивый и замечательный. Жаль, что ребёнок лишён столько счастья и любви быть рядом и расти с близкими людьми своего самого главного человека — мамы. От всего сердца желаю, чтобы эта ситуация изменилась», — писали они.

Наталья также опубликовала стихотворение, написанное анонимным автором, обращенное к Платону.

«Знай, мамы солнышком бывают

Такой вот Бог создал меня.

Я каждый день тебе сияю

Ты лучик мой, с тобою я.

Хороший мой, открой ладошки,

И приложи к своей груди.

Ты слышишь сердце у Платошки,