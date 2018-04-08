Наталья Фриске пожелала племяннику здоровья 

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполнилось пять лет. В этот день мальчик болел, а вечером для него отец устроил закрытую вечеринку. Из-за вражды родственники ребенка не общаются между собой, поэтому Наталья Фриске поздравила племянника в своем «Инстаграме», выложив подборку снимков и видео с мальчиком.
«Мой маленький принц, очень скучаю по тебе. С днём рождения тебя, малыш мой, самое главное будь здоров!», — подписала свой пост сестра Жанны.
Подписчики Фриске присоединились к поздравлениям. Среди них нашелся поэт, который в стихах объяснил Платону, где находится его мама.
«Знай, мамы солнышком бывают
Такой вот Бог создал меня.
Я каждый день тебе сияю
Ты лучик мой, с тобою я.
Хороший мой, открой ладошки,
И приложи к своей груди.
Ты слышишь сердце у Платошки,
Там мамочка твоя. Внутри!»
Комментарий очень растрогал Наталью и ее фолловеров. Напомним, Дмитрий Шепелев пока не обсуждает с сыном смерть Жанны. Он намерен «оттягивать» этот тяжелый разговор до последнего.