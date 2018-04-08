Узнай все о моде. Подробности здесь!

Если ты хочешь узнать все о моде и тебе нравится портал PEOPLETALK, то у нас для тебя отличные новости!

11 апреля в pop up store Aizel — ТЦ «Атриум» пройдёт public talk c нашим главным редактором Лаурой Джугелия и редактором отдела моды Екатериной Шкулипой. Ты не только узнаешь много нового о работе PEOPLETALK, но и сможешь принять участие в воркшопе «Пять главных трендов сезона».

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Начало в 19:30. Не забудь позвать друзей, будет интересно!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/uznaj-vse-o-mode-podrobnosti-zdes/