Лукерья Ильяшенко: У меня довольно приятный тембр, но ничего выдающегося

Новый фильм «Ноль» скоро увидят зрители канала НТВ . Главную роль в двухсерийной картине сыграла актриса Лукерья Ильяшенко . Об этой работе она рассказала «Вечерке».

В фильмографии актрисы — роли роковых красоток в сериалах «Сладкая жизнь», «Высокие ставки», «Налет», «Измены»… Вскоре мы увидим Лукерью Ильяшенко в криминальной драме «Ноль».

— В этом телефильме у вас роль мошенницы. Преступников играть интереснее, чем положительных персонажей?

— Интереснее. Во-первых, у меня внешность агрессивная, и я подхожу для таких ролей. А во-вторых, у таких героев характеры парадоксальнее.

— В жизни вы вовсе не выглядите агрессивной, эксцентричной. Это что, мастерство перевоплощения?

— Я в жизни совершенно классный человек (смеется). Никакая я не злюка и не веду себя как мои героини. Но я не очень верю в термин «перевоплощение». Правда в том, что любой артист использует свой жизненный опыт, какие-то прожитые им ситуации для того, чтобы сыграть ту или иную сцену. А перевоплощение — это что-то такое… на грани сумасшествия, пожалуй. А я нормальный человек.

— Если вернуться к «Изменам» и «Сладкой жизни», какой из проектов вам дороже?

— «Сладкая жизнь» — это сериал, который всему составу обеспечил дальнейшую актерскую судьбу, дал мощный толчок. До этого мы никому не были нужны. Меня стали узнавать после «Сладкой жизни». Я думаю, что это везение. Нужно напороться на один хороший успешный проект, и тебя вместе с ним затягивает в пучину известности.

— Так случилось, что моя первая сцена с Владимиром Львовичем была целовальная. Это был адовый кошмар! Меня трясло, я дергалась, ни слова не могла сказать. Мне было так страшно! Но более профессионального человека, чем Машков, я не знаю. Всегда работает на полную катушку. Я уже молчу о том, что на площадке был отдельный фургончик — его тренажерный зал. В обед, когда все ели, Владимир Львович шел заниматься фитнесом. И еще он добрейший человек, совершенно не капризный, со всеми приветлив.

— Александр Паль проверял на прочность ваше чувство юмора на съемочной площадке?

— На Шурика смотришь, и уже хочется смеяться. У нас в «Налете» такие сцены серьезные — спасаем мир, счет идет на секунды. А Шурик, яркий комедийный артист — с серьезным выражением лица. Ты играешь и думаешь: «Господи, хоть бы не захохотать!» Но с хорошими артистами так легко работать. Говорят, что талант заразен, и это правда.

— Вы профессионально занимались балетом. Дети, которые выносят этот тяжелый труд, — просто «суперлюди»…

— Да, в классическом балете обычно у всех все в порядке с силой воли. У меня рано умер папа… И, чтобы я не болталась на улице, мама отдала меня в балет. Конечно, все девочки мечтали быть балеринами. Но мечтали ровно до того момента, пока не начинается гимнастика и тебя начинают «тянуть»… Все говорят: «Ой, заниматься балетом полезно». Совсем не полезно. Убитые суставы, страдания. Лично для меня всегда самый большой стимул к саморазвитию — это собственный успех. Когда начинает получаться, тут же появляется азарт. То же самое с актерством. Как только у тебя начинает получаться, ты находишь в себе силы двигаться дальше, потому что видишь перспективу.

— И все-таки вы стали актрисой, а не балериной.

— Я никогда не хотела быть актрисой. Более того, все мои однокурсницы после окончания балетной школы пошли поступать в театральное училище. Я говорю: «Девчонки, вы что, сдурели? Все, что умеют актеры, — просто кривить лица. Ни на шпагат не могут сесть, ни 32 фуэте сделать. Кому это вообще надо?» Я танцевала в классической труппе. Потом меня взяли в мюзикл, где я еще и пела. Проработала четыре сезона и поняла: певица из меня не вышла. У меня довольно приятный тембр, но ничего выдающегося. Всегда нужно адекватно себя оценивать. Меня после окончания балетного училища пытались пристроить в ГИТИС на балетмейстерский факультет. Девушки туда приезжали из Вагановского училища, из МАХУ. И тут я со своей очень средненькой балетной школой. И я на третий тур не пошла, потому что поняла, что занимаю чье-то место. Там были люди куда талантливее меня.

— У вас красивое и редкое имя. Как вам с ним жилось в детстве?

— Меня мама назвала так в честь прабабушки. Но своей дочери я бы не дала такое имя. Креатив родителей детям дорого обходится: все детство я была Клушей-Грушей. Как тебя зовут, девочка? Что?! Как?! Меня по десять раз переспрашивали. Это дико некомфортно. Я до 14 лет хотела переименоваться в Оксану. Потом придумала себе сокращенное Лу, потому что Луша вызывает смех, Лукерья — очень тяжело. Сколько времени прошло, пока я наконец смирилась с этим именем! Это хорошо, что я сейчас актриса. Но я ведь могла бы быть бухгалтером. Понимаете?

— Где ваши поклонники увидят вас в ближайшее время?

— Мы сняли пилот «Аванпоста» для канала ТВ-3. А еще скоро начнутся съемки сериала «Поселенцы» для НТВ.