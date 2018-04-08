Сын Анны Седоковой после рождения попал в реанимацию

В честь дня рождения Гектора Анна Седокова опубликовала трогательный кадр с новорожденным малышом и рассказала, что пережила после появления ребенка на свет. Как выяснилось, сразу после рождения мальчика забрали в реанимацию: «Когда ты появился в моей жизни, доктор унёс тебя и сказал, что ты должен полежать в реанимации. Слишком быстро билось сердце. Мы все так переживали. Мы с девочками спали рядом, по очереди на стуле, лишь бы не пропустить момент, когда ты откроешь глазки и увидишь свою семью, а через 5 дней мы забрали тебя домой и наша жизнь изменилась!». При этом артистка отметила, что Гектор растет очень умным, понимающим мальчиком: «Ты — мой маленький мужчина, ты понимаешь все. Ты никогда не плачешь без дела и уже научился не плакать, когда падаешь или ударяешься. Ты уже делаешь свои первые самостоятельные шаги!».

Фолловеры поздравили многодетную маму с первым днем рождения сына: «С Днём рождения! Здоровья и всех благ вашему мальчику!)», «Всего самого светлого и доброго малышу», «С Днем рождения, прекрасный маленький человечек! Будь счастлив, любим и всегда окружен заботой», «С Днём Рождения маленький мужичек!расти сильным и здоровым на радость твоим трём девочкам!))))», «Поздравляю вашего главного и дорогого мужчинку!».

Напомним, у Анны Седоковой есть две дочери —13-летняя Алина от брака с Валентином Белькевичем и 6-летняя Моника от брака с Максимом Чернявским . Отцом Гектора является 26-летний бизнесмен Артем Комаров , с которым Анна рассталась практически сразу после рождения сына. Стоит отметить, что Седокова открыто говорит о том, что она мать-одиночка: «Меня не надо жалеть, я открываю своё сердце не за этим. Я сильная и я справляюсь. Как и сотни тысяч мам, вырастивших своих детей без пап. Я восхищаюсь каждой из нас. Все будет хорошо».

Фото: instagram