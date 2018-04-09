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Сбербанк: «Без карточки и приложения „Сбера“ ты выключен из социума»
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Сбербанк: «Без карточки и приложения „Сбера“ ты выключен из социума» 

Банки.ру 44 минуты назад
Наличие карты иприложения Сбербанка должно стать «некоторым гигиеническим минимумом для каждого гражданина страны». Об этом директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов рассказал в интервью Банки.ру.
«Это может прозвучать не очень красиво, но хочется, чтобы у каждого жителя нашей страны от 14 лет была наша карточка, пусть бесплатная, и приложение. Чтобы это стало некоторым гигиеническим минимумом для каждого гражданина страны. Потому что, если у тебя нет приложения Сбербанка и, соответственно, карточки, чтобы его активировать, то ты выключен из социума», — отметил он.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru  НовостьПродуктовый виджет
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