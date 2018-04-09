Убийственная красота: 17-летняя дочь Александра Малинина предстала в образе роскошной вампирши и рассказала о личном

Устинья Малинина , несмотря на свой юный возраст, уже добилась немалых успехов. Эта белокурая красавица учится на медика, пишет и выпускает песни на двух языках — русском и английском — и к тому же поет в Баварском национальном хоре. Согласись, весьма похвально для 17 лет! Команда WMJ.ru была настолько очарована Устиньей, что решила провести с ней крутую фотосессию, в ходе которой девушка примерила образ роскошной вампирши и доказала, что вполне способна дать фору любой профессиональной модели.

Помимо этого, мы поговорили с красавицей и выяснили, какие у нее отношения с родителями, как одноклассники относятся к известности ее отца, планирует ли она покорить российский шоу-бизнес и не только. Подробнее читай в нашем интервью с Устиньей Малининой, а также листай фотогалерею и смотри, что у нас получилось!

WMJ.ru: Устинья, ты приняла участие в фотосессии для нашего журнала и, стоит отметить, справилась на все сто! Складывается впечатление, что ты уже давно привыкла к съемкам…

У. М. :Для меня любая фотосессия проходит словно впервые. Каждый раз это другая обстановка, новые лица… Оттого и ощущения всегда волнительные (улыбается).

WMJ.ru: Тебе нравится быть в роли профессиональной модели?

У. М. :Да, но посвящать этому жизнь я не собираюсь. Хочу пойти по стопам папы и стать певицей.

WMJ.ru: Насколько известно, ты выпустила сольный альбом?

У. М. :На самом деле нет. В Сети пишут много всего того, что не является правдой. Некоторые люди, например, не знают, как называются мои песни и сколько их у меня вообще.

WMJ.ru: Тогда расскажи немного о своем творчестве.

У. М. :Начнем с того, что свою первую песню под названием «Шоу» я выпустила вместе с папой. Затем вышел трек на английском языке Break the Pain, который я написала сама. Он, к слову, уже есть на YouTube, iTunes и других музыкальных площадках. А после этого все как-то пошло само собой (улыбается). Я продолжаю петь дуэтом с папой, писать и выпускать песни на английском, русском и немецком языках.

WMJ.ru: Значит, сольный альбом все-таки не за горами?

У. М. :Очень надеюсь, что он выйдет в этом году.

WMJ.ru: Уже думаешь над его названием?

У. М. :Думаю, но пока это секрет (улыбается).

WMJ.ru: Как относишься к пристальному вниманию к себе?

У. М. :Абсолютно нормально. Считаю, что если я из такой известной семьи, то всегда должна уметь вести себя достойно. Единственное, я никогда не буду рассказывать о личной жизни, а вот всеми подробностями своего творчества буду с удовольствием делиться с поклонниками.

WMJ.ru: Чем ты сейчас занимаешься?

У. М. :Я учусь в 10-м классе в одной из самых лучших академических гимназий Баварии и до вчерашнего дня готовилась стать врачом (смеется). Помимо этого, недавно я прошла большой отборочный конкурс на место сопрано в Баварском академическом национальном хоре. Из ста сорока кандидатов взяли лишь пятерых, и я единственная из них пою сопрано. Стоит отметить, что о моем участии в прослушивании знала только мама, так что для папы это стало большим сюрпризом и радостью (улыбается). Этот шаг перевернул всю мою жизнь. Теперь у меня не осталось абсолютно никаких сомнений по поводу моего будущего!

WMJ.ru: Ого, поздравляем! А как давно ходишь в школу в Германии?

У. М. :В России я закончила только три класса начальной школы. Дело в том, что на тот момент папа уехал в гастрольный тур по Германии, а мама работала в большом медицинском проекте с мюнхенскими врачами. Так как вся семья много времени проводила в Мюнхене, родители предложили нам с братом попробовать поучиться в английской школе. Нам обоим очень понравилось, и мы попросили маму и папу продолжить там обучение (улыбается). В английской школе я была до пятого класса, а после перешла в немецкую гимназию.

WMJ.ru: Это все-таки другая страна, другой менталитет. Как проходила адаптация? Быстро нашла друзей?

У. М. :С поиском друзей у меня вообще никогда проблем не было. А вот с языком были. Когда меня привезли в немецкую школу, я разговаривала с одноклассниками только на английском языке. Естественно, они не очень хорошо меня понимали, но набрались терпения, и уже через полгода я могла с ними нормально общаться на немецком (улыбается). А спустя два года я и вовсе стала учиться лучше некоторых одноклассников.

WMJ.ru: Когда поняла, что хочешь всерьез заняться музыкой?

У. М. :В четыре года родители отдали меня в Центральную музыкальную подготовительную школу. Моим преподавателем по классу фортепиано был замечательный Пясецкий Валерий Владимирович, который сумел привить мне любовь к инструменту и музыкальность, за что я ему очень благодарна. Мы до сих пор общаемся и всегда встречаемся, когда я прилетаю в Москву. Несмотря на это, я всегда думала, что буду заниматься медициной, потому что мне хорошо давались профильные предметы. Да и моя мама до последнего мечтала, что я стану врачом (улыбается). Однако лет в 15 я поняла, что мне очень нравится петь, но я не умела правильно извлекать звук, не знала, как интонировать, не умела вести себя на сцене. Я рассказала об этом папе, он в меня поверил, подарил уверенность в себе. Папа — моя самая большая поддержка и опора.

WMJ.ru: Знает ли кто-нибудь из одноклассников, что твой папа знаменитый российский певец?

У. М. :Да, но никто никогда на этом не акцентировал внимания, потому что в Германии все равны. Тебя уважают за то, кто ты есть, а не за то, кто твои родители. Это, кстати, очень помогает в творчестве, потому что никто никогда не скажет, что папа сделал все за меня. Конечно, он меня поддерживает, однако я стараюсь идти своим путем.

WMJ.ru: Чем планируешь заниматься после окончания школы?

У. М. :Скорее всего, поступлю в консерваторию.

WMJ.ru: А не хочешь вернуться в Россию и покорить отечественный шоу-бизнес?

У. М. :Я уже думала об этом и точно не буду бросать эту мысль (улыбается). Я хочу развиваться в России как певица. Но при этом хочу параллельно развиваться и в Европе.

WMJ.ru: Думаешь, у тебя это получится?

У. М. :Надеюсь. Главное, чтобы было огромное желание, стремление и немножко удачи (улыбается).

WMJ.ru: Ты больше папина дочка или мамина?

У. М. :У меня идеальный контакт с обоими родителями. Например, с папой я общаюсь по поводу музыки, а все, что касается одежды, мальчиков, причесок, украшений и так далее, обсуждаю, конечно, с мамой.

WMJ.ru: Как вы с папой проводите время вдвоем?

У. М. :Наше с ним любимое хобби — рыбалка (улыбается). Мы всегда уезжаем рыбачить в Форте-деи-Марми (прим. WMJ.ru: Форте-деи-Марми — популярный курорт в Италии) в августе, так как это единственный месяц в году, когда папа свободен от гастролей и выступлений, а у меня каникулы. Это давно стало нашей традицией.

WMJ.ru: А с мамой как любите проводить время?

У. М. :Занимаемся милыми приятными мелочами. Например, очень любим вместе смотреть фильмы, ходить в кафе, читать журналы, обсуждать насущное, да и просто болтать (улыбается). У меня замечательный контакт и с мамой, и с папой. Я очень им благодарна.

WMJ.ru: Чем занимаешься, помимо пения и учебы?

У. М. :Верховой ездой. Но это лишь мое хобби, я не участвую в соревнованиях по конному спорту. Вообще, у меня не так много свободного времени. После школы я занимаюсь в хоре, и мне нужно максимально концентрироваться на нотах.

WMJ.ru: Что для тебя все-таки стоит на первом месте: медицина или музыка?

У. М. :Сейчас для меня на первом месте стоит музыка. Так как я не люблю открыто говорить о своих чувствах, мне легче написать песню и таким образом выразить все, что у меня на душе. К тому же я оканчиваю школу, получив диплом которой смогу поступить в любой университет мира и попробовать себя в любых сферах.

WMJ.ru: О чем мечтаешь больше всего?

У. М. :Моя главная мечта — быть в гармонии с собой и заниматься любимым делом. Хочу, чтобы папа гордился мной, ведь для него очень важно, чтобы в детях реализовался его талант (улыбается).

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Текст:беседовала Валерия Яковлева

Фото:Виталий Власов

Макияж/волосы: Татьяна Ковыршина / L’Oréal Paris

Стиль:Алена Анфалова

Продюсер съемки:Валерия Скворцова

Благодарим VG Studio за помощь в организации съемки